https://sputnikarabic.ae/20231017/خبير-دولي-الغرب-خنق-نفسه-بيديه-والتحالف-الروسي-الآسيوي-نجح-في-تجاوز-العقوبات-1082102435.html
خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات
خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T13:46+0000
2023-10-17T13:46+0000
2023-10-17T13:46+0000
راديو
بلا قيود
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خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات
خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات
الرئيس بوتين يصل إلى بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد". عن أهمية هذا المنتدى والتقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، لبرنامج "بلا قيود":تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. حول هذا الموضوع، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، الدكتور محمود هنية:بدأت عملية "طوفان الأقصى" بخلط الأوراق لتتشكل صورة سياسية جديدة في الشرق الأوسط بعد أن دفعت الولايات المتحدة وأوروبا للتدخل في صراع الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "بلا قيود" الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ غسان يوسف:تنتظر الغالبية العظمى من الدول نهاية مبكرة للصراع المسلح في أوكرانيا، فيما تهدف خطة السلام التي طرحتها الصين إلى تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد. حول هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان:ممثل حزب "الوطن" التركي يطالب سلطات بلاده بالانسحاب من حلف "الناتو" وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية. عن إمكانية انسحاب تركيا من الحلف وازدواجية المعايير الغربية في التعاطي مع الصراع في فلسطين، يقول الخبير بالشؤون التركية، الدكتور محمد زاهد غول لبرنامجنا:فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي. عن رؤية الدول المشاركة في المنتدى وأهمية التصدي للأزمات والصراعات المفتعلة في المنطقة، يقول مراسلنا هناك، وائل مجدي لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
بلا قيود, аудио
خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات
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فرح القادري
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الرئيس بوتين يصل إلى بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد". عن أهمية هذا المنتدى والتقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ الغرب يخنق نفسه بنفسه ويرى بعين واحدة وأمريكا عزلت نفسها واعترفت بفشلها وباتت جزءا من المعادلة الإسرائيلية، أما بالنسبة للتحالف الروسي الآسيوي ودوره في تحقيق تشكيل عالم متعدد الأقطاب فإنه نجح في تجاوز عقوبات الغرب عليه، ولا أحد ينكر أن أوروبا كانت تعيش رفاهيتها من الغاز الروسي الرخيص، ورأينا ذلك في تعامل الإدارة الأمريكية والأوروبية مع الأزمة في أوكرانيا وتجريم روسيا".
تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. حول هذا الموضوع، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، الدكتور محمود هنية:
"إنّ واشنطن لا تريد لموسكو أن تحقق هدفا سياسيا في هذه المعركة، فالأمريكيون اليوم، ينتقمون من روسيا ومن الصين ودخول روسيا يكبح جماح الأمريكان فيما يتعلق بهذه الرؤيا، بالنسبة للدور التركي السياسي فقد تراجع كثيرا ولا سيما بعد عودة علاقاتها مع إسرائيل، أما الموقف العربي فهو الموقف المذعور والذي لم يصدق إلى هذه اللحظة أن إسرائيل يمكن أن تهزم، فلا المجازر الإسرائيلية ولا السعودية بإمكانها أن تجلب الأمن والأمان لإسرائيل، ولكن لدى المقاومة من المفاجآت ما تجعل إسرائيل مسخرة القرن".
بدأت عملية "طوفان الأقصى" بخلط الأوراق لتتشكل صورة سياسية جديدة في الشرق الأوسط بعد أن دفعت الولايات المتحدة وأوروبا للتدخل في صراع الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "بلا قيود" الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ غسان يوسف:
"إرسال الولايات المتحدة بارجتين وحوالي ألفي جندي إلى شواطىء فلسطين المحتلة سيؤدي إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وما ينطبق على الولايات المتحدة ينطبق على المملكة المتحدة، أما بالنسبة لألمانيا فهي تعاني من عقدة الذنب تجاه اليهود لذلك نراها تعلن تأييدها الكامل لإسرائيل... نحن سنرى ليس فقط طوفان الأقصى بل طوفانات أخرى في أي منطقة يوجد فيها احتلال".
تنتظر الغالبية العظمى من الدول نهاية مبكرة للصراع المسلح في أوكرانيا، فيما تهدف خطة السلام التي طرحتها الصين إلى تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد. حول هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان:
"روسيا لا يمكن أن تستفيد بأي شيء من تفجير المفاعل النووي في زاباروجيه وإذا حصل هذا الشيء فهذا يعني أن أوكرانيا تحاول خلق كارثة نووية معينة، أكذوبة معينة بأن روسيا قامت بهذا التفجير، لتدخُّل معين".
ممثل حزب "الوطن" التركي يطالب سلطات بلاده بالانسحاب من حلف "الناتو" وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية. عن إمكانية انسحاب تركيا من الحلف وازدواجية المعايير الغربية في التعاطي مع الصراع في فلسطين، يقول الخبير بالشؤون التركية، الدكتور محمد زاهد غول لبرنامجنا:
"إنّ الغرب وأوروبا منحازة بشكل واضح مع إسرائيل وهذا ليس بجديد على مواقفهم من القضايا العربية، وبشكل عام هناك صدمة تلقتها المنظومة الغربية تجاه العملية التي حدثت في غزة، وأعتقد أنه في الأيام القادمة سيكون هناك خطاب أكثر اعتدالا، أما انسحاب تركيا من "الناتو" فهذا في تقديري غير ممكن".
فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي. عن رؤية الدول المشاركة في المنتدى وأهمية التصدي للأزمات والصراعات المفتعلة في المنطقة، يقول مراسلنا هناك، وائل مجدي لبرنامج "بلا قيود":
"لقد كان حضورا كبيرا في اليوم الثاني في المنتدى، وتم التطرق للكثير من القضايا والأزمات التي تعاني منها الدول الأفريقية من المجاعة والفقر وتعطيل الدول الغربية لوصول الأغذية، وأيضا قمة المناخ "كوب 28" وإمكانية التحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، وكانت هناك جلسة تتحدث عن أهمية إشراك القطاع الخاص في القطاعات العامة للنهوض بالاقتصاد في البلدان".
التفاصيل في الملف الصوتي...