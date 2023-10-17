https://sputnikarabic.ae/20231017/خبير-دولي-الغرب-خنق-نفسه-بيديه-والتحالف-الروسي-الآسيوي-نجح-في-تجاوز-العقوبات-1082102435.html

خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات

خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T13:46+0000

2023-10-17T13:46+0000

2023-10-17T13:46+0000

راديو

بلا قيود

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خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات خبير دولي: الغرب خنق نفسه بيديه والتحالف الروسي الآسيوي نجح في تجاوز العقوبات

الرئيس بوتين يصل إلى بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد". عن أهمية هذا المنتدى والتقارب الاستراتيجي بين روسيا والصين، يقول أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، لبرنامج "بلا قيود":تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. حول هذا الموضوع، قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس"، الدكتور محمود هنية:بدأت عملية "طوفان الأقصى" بخلط الأوراق لتتشكل صورة سياسية جديدة في الشرق الأوسط بعد أن دفعت الولايات المتحدة وأوروبا للتدخل في صراع الشرق الأوسط. حول هذا الموضوع، تحدث لـ "بلا قيود" الخبير بالعلاقات الدولية الأستاذ غسان يوسف:تنتظر الغالبية العظمى من الدول نهاية مبكرة للصراع المسلح في أوكرانيا، فيما تهدف خطة السلام التي طرحتها الصين إلى تحقيق هذا الهدف على وجه التحديد. حول هذا الموضوع، تحدث الخبير بالشأن الروسي الأستاذ صدقي زاهر عثمان:ممثل حزب "الوطن" التركي يطالب سلطات بلاده بالانسحاب من حلف "الناتو" وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية. عن إمكانية انسحاب تركيا من الحلف وازدواجية المعايير الغربية في التعاطي مع الصراع في فلسطين، يقول الخبير بالشؤون التركية، الدكتور محمد زاهد غول لبرنامجنا:فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي. عن رؤية الدول المشاركة في المنتدى وأهمية التصدي للأزمات والصراعات المفتعلة في المنطقة، يقول مراسلنا هناك، وائل مجدي لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرح القادري https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg

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