https://sputnikarabic.ae/20231017/خلافا-لشعارات-حرية-الرأي-بي-بي-سي-وغارديان-بصدد-طرد-موظفيهما-الداعمين-لفلسطين-1082086638.html
خلافا لشعارات "حرية الرأي"... "بي بي سي" و"غارديان" بصدد طرد موظفيهما الداعمين لفلسطين
خلافا لشعارات "حرية الرأي"... "بي بي سي" و"غارديان" بصدد طرد موظفيهما الداعمين لفلسطين
أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ستة صحفيين عن العمل وفتحت تحقيقا داخليا، بعد أن دعموا حركة "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T06:57+0000
2023-10-17T06:57+0000
2023-10-17T06:57+0000
إسرائيل
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وامتنعت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم أمس الاثنين، عن كشف هويات الصحفيين لكنها ذكرت أنهم عملوا في الشرق الأوسط وأبدوا إعجابهم بالمنشورات ذات الصلة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي أدانت أيضًا تصرفات إسرائيل.ووصفت إحدى الرسائل حماس بأنها "مقاتلون من أجل الحرية".بالإضافة إلى ذلك، قررت صحيفة "غارديان" عدم تجديد العقد مع رسام الكاريكاتير ستيف بيل، الذي تعاونت معه لمدة 40 عامًا، وجاء ذلك بعد أن اشتكى من قيام شبكة "إكس" بإزالة رسمه الكارتوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وصرح رسام الكاريكاتير، الذي عمل في الصحيفة لأربع عقود، أنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن رفع رسما لبنيامين نتنياهو.ورفض بيل الاتهامات التي طالته "بمعاداة السامية"، وذكر أن الكاريكاتير إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأمريكي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه، أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
إسرائيل
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
خلافا لشعارات "حرية الرأي"... "بي بي سي" و"غارديان" بصدد طرد موظفيهما الداعمين لفلسطين
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أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ستة صحفيين عن العمل وفتحت تحقيقا داخليا، بعد أن دعموا حركة "حماس" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وامتنعت صحيفة "فايننشال تايمز"، يوم أمس الاثنين، عن كشف هويات الصحفيين لكنها ذكرت أنهم عملوا في الشرق الأوسط وأبدوا إعجابهم بالمنشورات ذات الصلة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي أدانت أيضًا تصرفات إسرائيل.
ووصفت إحدى الرسائل حماس بأنها "مقاتلون من أجل الحرية".
بالإضافة إلى ذلك، قررت صحيفة "غارديان" عدم تجديد العقد مع رسام الكاريكاتير ستيف بيل، الذي تعاونت معه لمدة 40 عامًا، وجاء ذلك بعد أن اشتكى من قيام شبكة "إكس" بإزالة رسمه الكارتوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وصرح رسام الكاريكاتير، الذي عمل في الصحيفة لأربع عقود، أنها لم تعد مستعدة لنشر أعماله بعد أن رفع رسما لبنيامين نتنياهو.
ويظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بقفازات الملاكمة ويحمل مشرطا على بطنه محددا عليه خريطة لغزة مع تعليق: "يا سكان غزة، اخرجوا الآن".
ورفض بيل
الاتهامات التي طالته "بمعاداة السامية"، وذكر أن الكاريكاتير إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأمريكي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه، أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.