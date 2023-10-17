https://sputnikarabic.ae/20231017/دي-إكس-إل---5-بندقية-قنص-روسية-خارقة-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-النارية-1082117342.html
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات النارية
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات النارية
تمتلك روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص ذات الكفاءة العالية لدى القناصين وأفراد القوات الخاصة ومنها بندقية "دي إكس إل - 5" (رافدجار)، ونسختها التصديرية... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T16:54+0000
2023-10-17T16:54+0000
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وتم تطوير تلك البندقية لتتفوق على بنادق القنص السابقة التي تستخدم طلقات عيار (21.7 * 99 ملم)، سواء في الدقة أو المدى، حسبما ذكر موقع الشركة الروسية المصنعة للبندقية "لوبيف أرمز".كما يمكن لبندقية "دي إكس إل - 5" استخدام طلقات عيار (12.7 * 108 ملم)، وهو ما يعني أنها قادرة على استخدام نوعين من الأعيرة النارية، وهي ميزة قتالية تجعلها بندقية قنص من طراز خاص، لأنها تمكن القناص من مواصلة العمل في جميع ظروف القتال دون أن يخشى نفاد ذخيرته.ويعني ذلك أن القناص يمكنه الحصول على ذخيرة العدو واستخدامها في البندقية عند نفاد ذخيرته الأساسية.ويضاف إلى ذلك أن المدى الكبير للبندقية تمكن القناص من البقاء خارج دائرة المدى المؤثر لأسلحة العدو الخفيفة.المواصفات الفنية للبندقية "دي إكس إل - 5"ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية مجهزة باثنين من أنظمة التثبيت الخاصة بوسائل التصويب والرؤية "بيكاتني" أعلى وأسفل البندقية، كما أنها تعمل يدويا بأجزاء يتم سحبها على الجانب الأيمن.وتم تصميم بندقية "دي إكس إل - 5" بأربع فتحات في مقدمة السبطانة لتقليل معدل الارتداد لتقليل معدل الارتداد أثناء الإطلاق.
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https://sputnikarabic.ae/20230518/7-بنادق-قنص-روسية-بقدرات-خارقة-1077176050.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار العالم الآن, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات النارية
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تمتلك روسيا مجموعة متنوعة من بنادق القنص ذات الكفاءة العالية لدى القناصين وأفراد القوات الخاصة ومنها بندقية "دي إكس إل - 5" (رافدجار)، ونسختها التصديرية "هافوك".
وتم تطوير تلك البندقية لتتفوق على بنادق القنص السابقة التي تستخدم طلقات عيار (21.7 * 99 ملم)، سواء في الدقة أو المدى، حسبما ذكر موقع
الشركة الروسية المصنعة للبندقية "لوبيف أرمز".
كما يمكن لبندقية "دي إكس إل - 5" استخدام طلقات عيار (12.7 * 108 ملم)، وهو ما يعني أنها قادرة على استخدام نوعين من الأعيرة النارية، وهي ميزة قتالية تجعلها بندقية قنص من طراز خاص، لأنها تمكن القناص من مواصلة العمل في جميع ظروف القتال دون أن يخشى نفاد ذخيرته.
ويعني ذلك أن القناص يمكنه الحصول على ذخيرة العدو واستخدامها في البندقية عند نفاد ذخيرته الأساسية.
ويضاف إلى ذلك أن المدى الكبير للبندقية تمكن القناص من البقاء خارج دائرة المدى المؤثر لأسلحة العدو
الخفيفة.
22 سبتمبر 2022, 11:03 GMT
المواصفات الفنية للبندقية "دي إكس إل - 5"
طول البندقية بالدبشك: 155.5 سم.
طول البندقية في وضع الطي: 128 سم.
طول السبطانة (الماسورة): 82 سم.
العيار الناري
: (12.7 *99 ملم) أو (12.7 * 108 ملم).
ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية مجهزة باثنين من أنظمة التثبيت الخاصة بوسائل التصويب والرؤية "بيكاتني" أعلى وأسفل البندقية، كما أنها تعمل يدويا بأجزاء يتم سحبها على الجانب الأيمن.
وتم تصميم بندقية
"دي إكس إل - 5" بأربع فتحات في مقدمة السبطانة لتقليل معدل الارتداد لتقليل معدل الارتداد أثناء الإطلاق.