https://sputnikarabic.ae/20231017/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-مهددا-حزب-الله-إذا-أخطا-سندمره-1082121003.html

رئيس الأركان الإسرائيلي مهددا "حزب الله": إذا أخطأ "سندمره"

رئيس الأركان الإسرائيلي مهددا "حزب الله": إذا أخطأ "سندمره"

قال رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، إنه "إذا أقدم حزب الله اللبناني على أي خطأ سندمره". 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T18:13+0000

2023-10-17T18:13+0000

2023-10-17T18:14+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار حزب الله

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/06/1049782264_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_72b25952ec29e7e0d2ca9f7d06423b41.jpg

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال هرتسي هاليفي، أنه "في حال قام حزب الله اللبناني بأي خطأ تجاه إسرائيل، فإنه لا مفر من "الدمار.. الدمار .. الدمار"، مكررا إياها 3 مرات متتالية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن مقاتلاتها تهاجم أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في لبنان، حيث قال سلاح الجو الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه "في هذه الأثناء، يتم قصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة اقتربت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان، حيث أعلن"حزب الله" قد أعلن، في بيان صباح اليوم، عن "استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة".وأوضح البيان أن‏ عناصره قامت باستهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة.وبالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود".قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 4 مسلحين كانوا يحملون عبوة ناسفة بعد اقترابهم من الحدود اللبنانية"، مشيرا إلى أن قواته نفذت ضربات ضد "حزب الله" اللبناني.وأصيب 4 لبنانيين، بينهم رئيس الدفاع المدني في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان، نتيجة قصف إسرائيلي بالفوسفور.وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت بأن "سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية، عملت على نقل 4 إصابات من ضمنهم رئيس مركز "علما الشعب" في الدفاع المدني اللبناني خالد قريطم، إلى المستشفى اللبناني الإيطالي في صور جنوبي البلاد، بعد أن تعرضوا للاختناق نتيجة تعرض البلدة للقصف الفوسفوري من قبل قوات الاحتلال".وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الاثنين، قصف 5 مواقع إسرائيلية جديدة على الحدود اللبنانية، حيث قال "حزب الله" في بيان له، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية، وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من سوريا ولبنان حالة من تزايد التوتر بالتزامن مع الحرب المستمرة، لليوم العاشر على التوالي، بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

https://sputnikarabic.ae/20231017/لحظة-تدمير-حزب-الله-لمركبة-عسكرية-وسط-مستوطنة-إسرائيلية-فيديو-1082107790.html

https://sputnikarabic.ae/20231016/لبنان-يشهد-حركة-دبلوماسية-نشطة-لمنع-التصعيد-على-الحدود-الجنوبية-1082079089.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار