https://sputnikarabic.ae/20231017/رئيس-وزراء-المجر-أثناء-لقاء-بوتين-لم-نرغب-يوما-بمواجهة-روسيا-1082091627.html

رئيس وزراء المجر أثناء لقاء بوتين: لم نرغب يوما بمواجهة روسيا

رئيس وزراء المجر أثناء لقاء بوتين: لم نرغب يوما بمواجهة روسيا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T10:04+0000

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روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

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وأعلن بوتين في اللقاء أن مواقف روسيا والمجر لا تتطابق دائما، لكن من المهم للغاية أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ليس فقط بشأن العلاقات الثنائية، ولكن أيضا بشأن الوضع في العالم، في أوروبا.وأوضح بوتين: "بالطبع، يوجد فرصة لتبادل وجهات النظر مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مع المجر في هذه الحالة، ليس فقط حول العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا حول الوضع في العالم، في أوروبا، لأنه أمر مهم للغاية".وقال رئيس الوزراء المجري فيكور أوربان، إنه يريد أن يشكر شركتي "روساتوم" و"غازبروم" على العمل مع الجانب المجري.وأردف أوربان: "بالنسبة للمجر، الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن الطاقة، وقد أكدت قيادة هذا البلد مرارا وتكرارا".وأضاف أوربان: "لم نكن أبداً في مثل هذا الوضع الصعب وهنغاريا لم ترغب أبداً بمواجهة روسيا".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بكين في زيارة لمدة يومين، حيث سيلقي كلمة في افتتاح منتدى "حزام واحد - طريق واحد" ويجري سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلاديمير بوتين