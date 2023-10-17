https://sputnikarabic.ae/20231017/رئيس-وزراء-المجر-أثناء-لقاء-بوتين-لم-نرغب-يوما-بمواجهة-روسيا-1082091627.html
رئيس وزراء المجر أثناء لقاء بوتين: لم نرغب يوما بمواجهة روسيا
رئيس وزراء المجر أثناء لقاء بوتين: لم نرغب يوما بمواجهة روسيا
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T10:04+0000
2023-10-17T10:04+0000
2023-10-17T10:04+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
فلاديمير بوتين
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وأعلن بوتين في اللقاء أن مواقف روسيا والمجر لا تتطابق دائما، لكن من المهم للغاية أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ليس فقط بشأن العلاقات الثنائية، ولكن أيضا بشأن الوضع في العالم، في أوروبا.وأوضح بوتين: "بالطبع، يوجد فرصة لتبادل وجهات النظر مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مع المجر في هذه الحالة، ليس فقط حول العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا حول الوضع في العالم، في أوروبا، لأنه أمر مهم للغاية".وقال رئيس الوزراء المجري فيكور أوربان، إنه يريد أن يشكر شركتي "روساتوم" و"غازبروم" على العمل مع الجانب المجري.وأردف أوربان: "بالنسبة للمجر، الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن الطاقة، وقد أكدت قيادة هذا البلد مرارا وتكرارا".وأضاف أوربان: "لم نكن أبداً في مثل هذا الوضع الصعب وهنغاريا لم ترغب أبداً بمواجهة روسيا".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بكين في زيارة لمدة يومين، حيث سيلقي كلمة في افتتاح منتدى "حزام واحد - طريق واحد" ويجري سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
https://sputnikarabic.ae/20230923/الخارجية-المجر-لا-ترى-أي-عوائق-أمام-استخدام-الوقود-النووي-الروسي-1081305827.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلاديمير بوتين
رئيس وزراء المجر أثناء لقاء بوتين: لم نرغب يوما بمواجهة روسيا
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين.
وأعلن بوتين في اللقاء أن مواقف روسيا والمجر لا تتطابق دائما، لكن من المهم للغاية أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ليس فقط بشأن العلاقات الثنائية، ولكن أيضا بشأن الوضع في العالم، في أوروبا.
وأوضح بوتين: "بالطبع، يوجد فرصة لتبادل وجهات النظر مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، مع المجر في هذه الحالة، ليس فقط حول العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا حول الوضع في العالم، في أوروبا، لأنه أمر مهم للغاية".
أعلم أن مواقفنا لا تتطابق دائمًا، ولكن أن تتاح لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر، في رأيي، أمر في غاية الأهمية.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكور أوربان، إنه يريد أن يشكر شركتي "روساتوم" و"غازبروم" على العمل مع الجانب المجري.
أريد أن أشكركم على حقيقة أن "روساتوم" لا تزال شريكًا ممتازًا لنا، وأود أن أشكر "غازبروم" على الوفاء بالتزاماتها والاتفاقيات المبرمة.
وأردف أوربان: "بالنسبة للمجر، الطاقة النووية هي وسيلة لضمان أمن الطاقة، وقد أكدت قيادة هذا البلد مرارا وتكرارا".
ستقوم شركة "روساتوم" ببناء محطة الطاقة النووية "باكس-2" في المجر.
وأضاف أوربان: "لم نكن أبداً في مثل هذا الوضع الصعب وهنغاريا لم ترغب أبداً بمواجهة روسيا".
هنغاريا في اتصالاتها مع روسيا تحاول إنقاذ كل ما يمكن إنقاذه.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، صباح اليوم الثلاثاء، إلى بكين في زيارة لمدة يومين، حيث سيلقي كلمة في افتتاح منتدى "حزام واحد - طريق واحد" ويجري سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها لقاء مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.