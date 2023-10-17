عربي
روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/راجمة-الصواريخ-توس-2-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1082123231.html
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم عمل راجمة الصواريخ الحرارية الروسية الثقيلة من طراز "توس-2" (توسوتشكا) في إصابة تجمع لمشاة القوات الأوكرانية في... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T19:15+0000
2023-10-17T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077536641_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_1939c4ea20a4b2ea4c7eef47592cc48c.jpg
رصد مشغلو طائرة مسيرة الضربة الناجحة على الهدف. لم يكن لدى العدو فرصة للنجاة من مثل هذه الضربة.توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك" ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه يتم إطلاق النار من أنظمة قاذف اللهب الثقيلة من مسافة قريبة، من مسافة عدة كيلومترات. ولذلك، فإن التنقل والتمويه لهما أهمية حيوية لهذه الأنظمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077536641_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_babf0b43303a0a2e1388f27c33b8bc50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية... فيديو

19:15 GMT 17.10.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة "سولنتسبيك" توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة سولنتسبيك توس-1أ في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم عمل راجمة الصواريخ الحرارية الروسية الثقيلة من طراز "توس-2" (توسوتشكا) في إصابة تجمع لمشاة القوات الأوكرانية في منطقة محصنة بقذيفة حرارية بعيدة المدى.
رصد مشغلو طائرة مسيرة الضربة الناجحة على الهدف. لم يكن لدى العدو فرصة للنجاة من مثل هذه الضربة.
توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك" ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه يتم إطلاق النار من أنظمة قاذف اللهب الثقيلة من مسافة قريبة، من مسافة عدة كيلومترات. ولذلك، فإن التنقل والتمويه لهما أهمية حيوية لهذه الأنظمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديوأمس, 07:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала