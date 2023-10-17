https://sputnikarabic.ae/20231017/راجمة-الصواريخ-توس-2-الروسية-تدك-معاقل-القوات-الأوكرانية-فيديو-1082123231.html
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم عمل راجمة الصواريخ الحرارية الروسية الثقيلة من طراز "توس-2" (توسوتشكا) في إصابة تجمع لمشاة القوات الأوكرانية في... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T19:15+0000
2023-10-17T19:15+0000
2023-10-17T19:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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رصد مشغلو طائرة مسيرة الضربة الناجحة على الهدف. لم يكن لدى العدو فرصة للنجاة من مثل هذه الضربة.توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك" ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه يتم إطلاق النار من أنظمة قاذف اللهب الثقيلة من مسافة قريبة، من مسافة عدة كيلومترات. ولذلك، فإن التنقل والتمويه لهما أهمية حيوية لهذه الأنظمة.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
راجمة الصواريخ "توس-2" الروسية تدك معاقل القوات الأوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر نجاح طاقم عمل راجمة الصواريخ الحرارية الروسية الثقيلة من طراز "توس-2" (توسوتشكا) في إصابة تجمع لمشاة القوات الأوكرانية في منطقة محصنة بقذيفة حرارية بعيدة المدى.
رصد مشغلو طائرة مسيرة الضربة الناجحة على الهدف. لم يكن لدى العدو فرصة للنجاة من مثل هذه الضربة.
توس-2 "توسوتشكا" هي راجمة محدثة بشكل كبير عن "سولنتسبيك" ومثبتة على هيكل المركبة المدرعة "أورال" الصالحة لجميع التضاريس. تصميم قاعدة العجلات جعل من الممكن زيادة حركة نظام قاذف اللهب بشكل كبير، وهو أمر مهم للغاية في ظروف القتال. لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه يتم إطلاق النار من أنظمة قاذف اللهب الثقيلة من مسافة قريبة، من مسافة عدة كيلومترات. ولذلك، فإن التنقل والتمويه لهما أهمية حيوية لهذه الأنظمة.