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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-قادرة-على-تفجير-الألغام-عن-بعد-1082097025.html
روسيا تطور طائرة مسيرة قادرة على تفجير الألغام عن بعد
روسيا تطور طائرة مسيرة قادرة على تفجير الألغام عن بعد
صرح إيغور ستوكالو، المدير الفني للشركة التي تطور هذه الطائرة "غروبا زاشيتي" أن الشركة تطور طائرة المسيرة "ستريكوزا" (اليعسوب) للكشف عن الألغام وإزالتها عن طريق... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T12:16+0000
2023-10-17T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك" في معرض "إنتريوليتيكس-2023": "مبدأ تشغيل المنتج: يتم وضع جهاز تحديد هوية الجسم تحت الطائرة المسيرة، وعندما يأتي الأمر من الأرض، تبدأ الطائرة في التحليق فوق المنطقة. إذا كانت هناك ألغام ذات فتيل إلكتروني على الأرض، فستظهر أعلام حمراء على شاشة المراقبة. يتم ربط كتلة من مادة تي إن تي على الطائرة، والتي يمكن استخدامها لتفجير الألغام المكتشفة".ويبلغ وزن الطائرة المسيرة 12 كيلوغراما، ومدة الرحلة 50 دقيقة. الطائرة مزودة أيضًا بأربعة أزواج من البطاريات القابلة لإعادة الشحن وشاحن. تعمل الطائرة في الوضع اليدوي والمستقل.وأضاف: "لقد اختبرت وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي، الطائرة، وهناك بالفعل نتائج إيجابية. يمكن استخدام ابتكاراتنا في منطقة العمليات الخاصة على مسافة من خط الاتصال القتالي المباشر، أي على عمق 15-20 كيلومترا".وأشار أيضا إلى أنه تم تسليم الطائرة إلى القوات.
https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-وتعترض-5-صواريخ-تكتيكية--عاجل-1082096224.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تطور طائرة مسيرة قادرة على تفجير الألغام عن بعد

12:16 GMT 17.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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صرح إيغور ستوكالو، المدير الفني للشركة التي تطور هذه الطائرة "غروبا زاشيتي" أن الشركة تطور طائرة المسيرة "ستريكوزا" (اليعسوب) للكشف عن الألغام وإزالتها عن طريق التفجير الإلكتروني عن بعد.
وقال لوكالة "سبوتنيك" في معرض "إنتريوليتيكس-2023": "مبدأ تشغيل المنتج: يتم وضع جهاز تحديد هوية الجسم تحت الطائرة المسيرة، وعندما يأتي الأمر من الأرض، تبدأ الطائرة في التحليق فوق المنطقة. إذا كانت هناك ألغام ذات فتيل إلكتروني على الأرض، فستظهر أعلام حمراء على شاشة المراقبة. يتم ربط كتلة من مادة تي إن تي على الطائرة، والتي يمكن استخدامها لتفجير الألغام المكتشفة".
مروحية مي- 28 إن إم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
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11:36 GMT
ويبلغ وزن الطائرة المسيرة 12 كيلوغراما، ومدة الرحلة 50 دقيقة. الطائرة مزودة أيضًا بأربعة أزواج من البطاريات القابلة لإعادة الشحن وشاحن. تعمل الطائرة في الوضع اليدوي والمستقل.
وأضاف: "لقد اختبرت وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي، الطائرة، وهناك بالفعل نتائج إيجابية. يمكن استخدام ابتكاراتنا في منطقة العمليات الخاصة على مسافة من خط الاتصال القتالي المباشر، أي على عمق 15-20 كيلومترا".
وأشار أيضا إلى أنه تم تسليم الطائرة إلى القوات.
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