https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-قادرة-على-تفجير-الألغام-عن-بعد-1082097025.html
روسيا تطور طائرة مسيرة قادرة على تفجير الألغام عن بعد
روسيا تطور طائرة مسيرة قادرة على تفجير الألغام عن بعد
صرح إيغور ستوكالو، المدير الفني للشركة التي تطور هذه الطائرة "غروبا زاشيتي" أن الشركة تطور طائرة المسيرة "ستريكوزا" (اليعسوب) للكشف عن الألغام وإزالتها عن طريق... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T12:16+0000
2023-10-17T12:16+0000
2023-10-17T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك" في معرض "إنتريوليتيكس-2023": "مبدأ تشغيل المنتج: يتم وضع جهاز تحديد هوية الجسم تحت الطائرة المسيرة، وعندما يأتي الأمر من الأرض، تبدأ الطائرة في التحليق فوق المنطقة. إذا كانت هناك ألغام ذات فتيل إلكتروني على الأرض، فستظهر أعلام حمراء على شاشة المراقبة. يتم ربط كتلة من مادة تي إن تي على الطائرة، والتي يمكن استخدامها لتفجير الألغام المكتشفة".ويبلغ وزن الطائرة المسيرة 12 كيلوغراما، ومدة الرحلة 50 دقيقة. الطائرة مزودة أيضًا بأربعة أزواج من البطاريات القابلة لإعادة الشحن وشاحن. تعمل الطائرة في الوضع اليدوي والمستقل.وأضاف: "لقد اختبرت وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي، الطائرة، وهناك بالفعل نتائج إيجابية. يمكن استخدام ابتكاراتنا في منطقة العمليات الخاصة على مسافة من خط الاتصال القتالي المباشر، أي على عمق 15-20 كيلومترا".وأشار أيضا إلى أنه تم تسليم الطائرة إلى القوات.
https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-وتعترض-5-صواريخ-تكتيكية--عاجل-1082096224.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
روسيا تطور طائرة مسيرة قادرة على تفجير الألغام عن بعد
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صرح إيغور ستوكالو، المدير الفني للشركة التي تطور هذه الطائرة "غروبا زاشيتي" أن الشركة تطور طائرة المسيرة "ستريكوزا" (اليعسوب) للكشف عن الألغام وإزالتها عن طريق التفجير الإلكتروني عن بعد.
وقال لوكالة "سبوتنيك" في معرض "إنتريوليتيكس-2023": "مبدأ تشغيل المنتج: يتم وضع جهاز تحديد هوية الجسم تحت الطائرة المسيرة، وعندما يأتي الأمر من الأرض، تبدأ الطائرة في التحليق فوق المنطقة. إذا كانت هناك ألغام ذات فتيل إلكتروني على الأرض، فستظهر أعلام حمراء على شاشة المراقبة. يتم ربط كتلة من مادة تي إن تي على الطائرة، والتي يمكن استخدامها لتفجير الألغام المكتشفة".
ويبلغ وزن الطائرة المسيرة 12 كيلوغراما، ومدة الرحلة 50 دقيقة. الطائرة مزودة أيضًا بأربعة أزواج من البطاريات القابلة لإعادة الشحن وشاحن. تعمل الطائرة في الوضع اليدوي والمستقل.
وأضاف: "لقد اختبرت وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي، الطائرة، وهناك بالفعل نتائج إيجابية. يمكن استخدام ابتكاراتنا في منطقة العمليات الخاصة على مسافة من خط الاتصال القتالي المباشر، أي على عمق 15-20 كيلومترا".
وأشار أيضا إلى أنه تم تسليم الطائرة إلى القوات.