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https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-تعرض-بعوضة-قادرة-على-تدمير-السفن-المسيرة-1082104484.html
روسيا تعرض "بعوضة" قادرة على تدمير السفن المسيرة
روسيا تعرض "بعوضة" قادرة على تدمير السفن المسيرة
تم عرض قاذفة الصواريخ "كومار 3إم47-03إيه" (البعوضة)، قادرة على ضرب الأهداف الجوية والسطحية، في معرض "إنتيربوليتيكس" في موسكو. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:20+0000
2023-10-17T14:20+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقال المتحدث باسم الشركة المطورة "راتيب" (جزء من "ألماز أنتيي") لوكالة "سبوتنيك": "بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات "إيغلا-إس"، فإن المنشأة الجديدة مسلحة بصواريخ "أتاكا" الموجهة، وبالتالي فهي قادرة على ضرب ليس فقط الأهداف الجوية، ولكن أيضًا الأهداف السطحية. وخاصة، القوارب المسيرة الانتحارية عالية السرعة"."كومار" (البعوضة) قادرة على ضرب أهداف سطحية تتحرك بسرعة تصل إلى 50 عقدة (نحو 90 كم/ساعة).والقاذفة مخصصة في المقام الأول للسفن غير المجهزة بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات والسفن. ويمكن استخدامها أيضًا لحماية المنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت المهمة داخل الدولة. وهذا ما يفسر ظهورها في المعرض، في الجناح الذي يتم فيه عرض المعدات الواعدة لوزارة الداخلية والحرس الوطني بشكل تقليدي.
https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-قادرة-على-تفجير-الألغام-عن-بعد-1082097025.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تعرض "بعوضة" قادرة على تدمير السفن المسيرة

14:20 GMT 17.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصور"كومار 3إم47-03إيه"
كومار 3إم47-03إيه - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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تم عرض قاذفة الصواريخ "كومار 3إم47-03إيه" (البعوضة)، قادرة على ضرب الأهداف الجوية والسطحية، في معرض "إنتيربوليتيكس" في موسكو.
وقال المتحدث باسم الشركة المطورة "راتيب" (جزء من "ألماز أنتيي") لوكالة "سبوتنيك": "بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات "إيغلا-إس"، فإن المنشأة الجديدة مسلحة بصواريخ "أتاكا" الموجهة، وبالتالي فهي قادرة على ضرب ليس فقط الأهداف الجوية، ولكن أيضًا الأهداف السطحية. وخاصة، القوارب المسيرة الانتحارية عالية السرعة".
ستريكوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطور طائرة مسيرة قادرة على تفجير الألغام عن بعد
12:16 GMT
"كومار" (البعوضة) قادرة على ضرب أهداف سطحية تتحرك بسرعة تصل إلى 50 عقدة (نحو 90 كم/ساعة).
والقاذفة مخصصة في المقام الأول للسفن غير المجهزة بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات والسفن. ويمكن استخدامها أيضًا لحماية المنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت المهمة داخل الدولة. وهذا ما يفسر ظهورها في المعرض، في الجناح الذي يتم فيه عرض المعدات الواعدة لوزارة الداخلية والحرس الوطني بشكل تقليدي.
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