https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-تعرض-بعوضة-قادرة-على-تدمير-السفن-المسيرة-1082104484.html

روسيا تعرض "بعوضة" قادرة على تدمير السفن المسيرة

روسيا تعرض "بعوضة" قادرة على تدمير السفن المسيرة

تم عرض قاذفة الصواريخ "كومار 3إم47-03إيه" (البعوضة)، قادرة على ضرب الأهداف الجوية والسطحية، في معرض "إنتيربوليتيكس" في موسكو. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T14:20+0000

2023-10-17T14:20+0000

2023-10-17T14:20+0000

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082107627_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a6b6ffd003a591f5dd432099f733d78.jpg

وقال المتحدث باسم الشركة المطورة "راتيب" (جزء من "ألماز أنتيي") لوكالة "سبوتنيك": "بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للطائرات "إيغلا-إس"، فإن المنشأة الجديدة مسلحة بصواريخ "أتاكا" الموجهة، وبالتالي فهي قادرة على ضرب ليس فقط الأهداف الجوية، ولكن أيضًا الأهداف السطحية. وخاصة، القوارب المسيرة الانتحارية عالية السرعة"."كومار" (البعوضة) قادرة على ضرب أهداف سطحية تتحرك بسرعة تصل إلى 50 عقدة (نحو 90 كم/ساعة).والقاذفة مخصصة في المقام الأول للسفن غير المجهزة بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات والسفن. ويمكن استخدامها أيضًا لحماية المنشآت الصناعية وغيرها من المنشآت المهمة داخل الدولة. وهذا ما يفسر ظهورها في المعرض، في الجناح الذي يتم فيه عرض المعدات الواعدة لوزارة الداخلية والحرس الوطني بشكل تقليدي.

https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-تطور-طائرة-مسيرة-قادرة-على-تفجير-الألغام-عن-بعد-1082097025.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا