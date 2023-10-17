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روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-والإمارات-تطلبان-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082124609.html
روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الثاني، فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T19:56+0000
2023-10-17T20:08+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا
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وكتب دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة على "تلغرام": "طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع عاجل مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر فيما يتعلق بالهجوم على مستشفى في غزة".وأدانت مصر والأردن وتركيا وسلطنة عمان الضربة الإسرائيلية على المستشفى.وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/سلطنة-عمان-استهداف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-جريمة-حرب-وإبادة-1082123731.html
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, روسيا
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, روسيا

روسيا والإمارات تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

19:56 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 20:08 GMT 17.10.2023)
© AP Photo / Hatem Aliالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Hatem Ali
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طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 18 أكتوبر/ تشرين الثاني، فيما يتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة.
وكتب دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة على "تلغرام": "طلبت روسيا والإمارات العربية المتحدة عقد اجتماع عاجل مفتوح لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 أكتوبر فيما يتعلق بالهجوم على مستشفى في غزة".
وأدانت مصر والأردن وتركيا وسلطنة عمان الضربة الإسرائيلية على المستشفى.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
سلطنة عمان: استهداف مستشفى المعمداني في غزة "جريمة حرب وإبادة"
19:45 GMT
وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
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