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https://sputnikarabic.ae/20231017/سوريا-تدين-بأشد-العبارات-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082126583.html
سوريا تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
سوريا تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
أدانت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة الذي كان يأوي نازحين فلسطينيين. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T20:58+0000
2023-10-17T20:58+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار سوريا اليوم
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وجاء في بيان على صفحة الرئاسة السورية في "تلغرام": "ما أقدمت عليه قوات الإجرام الصهيونية في عدوانها على مستشفى المعمداني بقطاع غزة يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً".وأكد البيان أن "سوريا تعتبر هذه المجزرة بحق مئات الأبرياء في غزة عملاً وحشياً يعبّر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل".وأضاف: "هذه الجريمة الشنيعة لا تذكرنا إلا بجرائم هذا الكيان الذي قام وتأسس على المجازر، وتعكس صورة صارخة لاستمرار نهج العصابات التي أنشأت الكيان الصهيوني المجرم".وحمّلت سوريا الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة وغيرها من المجازر، لكونها شريكة للكيان الصهيوني في كل عمليات القتل المنظم ضد الشعب الفلسطيني.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الخارجية-الفلسطينية-الاعتداء-على-المستشفى-سيبقى-وصمة-عار-في-ضمير-الإنسانية-1082125229.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار سوريا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار سوريا اليوم

سوريا تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة

20:58 GMT 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalitالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أدانت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة الذي كان يأوي نازحين فلسطينيين.
وجاء في بيان على صفحة الرئاسة السورية في "تلغرام": "ما أقدمت عليه قوات الإجرام الصهيونية في عدوانها على مستشفى المعمداني بقطاع غزة يشكل واحدة من أبشع المجازر ضد الإنسانية في العصر الحديث، وأكثرها دمويةً".
الوضع في معبر إيريز، حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على المستشفى سيبقى "وصمة عار في ضمير الإنسانية"
20:30 GMT
وأكد البيان أن "سوريا تعتبر هذه المجزرة بحق مئات الأبرياء في غزة عملاً وحشياً يعبّر عن مستوى حقد الكيان الصهيوني الذي تجاوز بجرائمه أقصى درجات العدوانية والقتل".
وأضاف: "هذه الجريمة الشنيعة لا تذكرنا إلا بجرائم هذا الكيان الذي قام وتأسس على المجازر، وتعكس صورة صارخة لاستمرار نهج العصابات التي أنشأت الكيان الصهيوني المجرم".
وحمّلت سوريا الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة وغيرها من المجازر، لكونها شريكة للكيان الصهيوني في كل عمليات القتل المنظم ضد الشعب الفلسطيني.
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