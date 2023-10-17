https://sputnikarabic.ae/20231017/عضو-المجلس-الوطني-الفلسطيني-لسبوتنيك-قصف-مستشفى-المعمداني-جريمة-حرب-يتحمل-مسؤوليتها-إسرائيل-وأمريكا-1082126718.html
عضو المجلس الوطني الفلسطيني لسبوتنيك: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها إسرائيل وأمريكا
عضو المجلس الوطني الفلسطيني لسبوتنيك: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها إسرائيل وأمريكا
قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، عدوان خطير وجريمة حرب بكل ما تعنيه... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T21:03+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن صواريخ الطائرات الإسرائيلية استهدفت المستشفى الأعزل، ما أدى إلى سقوط 500 شهيد فلسطيني ومئات الجرحى، مبينا أن ما حدث سيكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.واعتبر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة والآثار والتداعيات المترتبة عليها بشكل مباشر.وأكد أن استهداف مستشفى وقتل المرضى الأطفال والشييوخ والنساء هو أمر خارج عن نطاق الوعي الإنساني، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية والدول الغربية التي تدعم هذه الحرب المستعرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحمل كذلك المسؤولية.وقصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/سوريا-تدين-بأشد-العبارات-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082126583.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/روسيا-والإمارات-تطلبان-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082124609.html
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حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
عضو المجلس الوطني الفلسطيني لسبوتنيك: قصف مستشفى المعمداني جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها إسرائيل وأمريكا
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حصري
قال الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، عدوان خطير وجريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن صواريخ الطائرات الإسرائيلية استهدفت المستشفى الأعزل، ما أدى إلى سقوط 500 شهيد فلسطيني ومئات الجرحى، مبينا أن ما حدث سيكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.
واعتبر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تتحمل مسؤولية هذه الجريمة والآثار والتداعيات المترتبة عليها بشكل مباشر.
وأكد أن استهداف مستشفى وقتل المرضى الأطفال والشييوخ والنساء هو أمر خارج عن نطاق الوعي الإنساني، معتبرًا أن الإدارة الأمريكية والدول الغربية التي تدعم هذه الحرب المستعرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحمل كذلك المسؤولية.
ويرى أن الاستنكار والشجب لا يفيدان الآن، ولا بد من التحرك الجاد من كل شعوب العالم للجم هذه الحكومة المتطرفة ووقف الحرب المستعرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.
وقصف الجيش الإسرائيلي
، اليوم الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني
محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.