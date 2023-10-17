https://sputnikarabic.ae/20231017/علماء-يتوصلون-لـالقانون-الطبيعة-المفقود-المفسر-لتطور-العناصر-المحيطة-1082108499.html

علماء يتوصلون لـ"القانون الطبيعة المفقود" المفسر لتطور العناصر المحيطة

علماء يتوصلون لـ"القانون الطبيعة المفقود" المفسر لتطور العناصر المحيطة

قامت مجموعة من الباحثين الأمريكيين من معهد "كارنيغي" للعلوم في واشنطن، بنشر ورقة بحثية مثيرة للاهتمام، تتحدث عن "القانون المفقود" الذي يفسرعمل الجزيئات التي... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T14:17+0000

2023-10-17T14:17+0000

2023-10-17T14:17+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/03/1054906890_0:31:3501:2000_1920x0_80_0_0_a628ac78781ba33c7d11e134ae92d763.jpg

كما نعلم أن الأنظمة المتطورة والمعقدة تزداد في عالمنا، بدءا من النجوم، وانتهاءً بالكيمياء ما قبل الحيوية، على عكس الظواهر الفيزيائية الأخرى، التي تُحكم بقوانين ثابتة لا جدال فيها، وهذا ما يثير فضولنا لفهم طبيعة الكون الذي نحن فيه.وذكر مؤلفو الدراسة أن "انتشار الأنظمة المتطورة في الكون، يفسر عدم القدرة على إنشاء قانون موحد يصف سلوكية التغيرات المختلفة التي تحيط به، وأن هذا التغيير لا يقتصر على محيط الكرة الأرضية فحسب، وإنما ينتشر ليملأ المجرات والنجوم والكواكب والمعادن والذرات".ووصفت الورقة كيفية اتحاد الهيدروجين والهيليوم، العنصران الأكثر وفرة وقت الانفجار العظيم، لتكوين النجوم الأولى، والوقت الذي يصل فيه النجم إلى نهاية حياته، يمكنه توليد أكثر من 100 عنصر، مع نحو 2000 نوع من النظائر.ويوجد على الأرض تنوع هائل من الأنواع المعدنية، وإلى الآن تم إحصاء أكثر من 5900 نوع معدني معروف ناشئ عن التحام الأوكسجين مع الغلاف الجوي في محيط الأرض، وهذا العدد الهائل هو الذي زاد الأمر تعقيدا في فهم طبيعة الكون وكيفية تطوره.وأشار المؤلفون إلى وجود ثلاث سمات بارزة لهذه الأنظمة المتطورة وهي أن هذه الأنظمة المطورة تشكل عددا كبيرا من المجموعات المختلفة، وقدرتها على توليد مجموعات مختلفة جديدة، ويتم اختيار التكوين بشكل تفضيلي بناء على الوظيفة.وأنهى الفريق الورقة العلمية بالوصول إلى نتيجة يمكن من خلالها فهم طبيعة تكوين الأنظمة المتطورة والمعقدة التي تحيط بكوكبنا الحالي، من خلال الوصول إلى "القانون المفقود"، الذي يفسر كيفية تطور هذه الأنظمة، وكذلك فهم آليات عملها في المستقبل.

https://sputnikarabic.ae/20231017/دراسة-تثبت-امتلاك-حراس-المرمى-قدرات-عقلية-خارقة-1082101526.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم