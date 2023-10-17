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https://sputnikarabic.ae/20231017/قطيع-كناغر-يغزو-ملعب-غولف-طمعا-بالنيتروجين-فيديو-1082103855.html
قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو
قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو
تعتبر أستراليا أحد أكثر البلدان تنوعا بيولوجيا واحتواءً للكائنات الفريدة التي لا يمكن رؤيتها في قارة أخرى. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
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وتتبادر للأذهان حين تذكر أستراليا حيوانات "الكنغر" اللطيفة التي تحمل أطفالها بجراب في بطونها، كرمز وطني لهذا البلد.ورغم منظرها اللطيف، تعتبر هذه الحيوانات صعبة المراس لا سيما حين الاقتراب من مناطقها حيث تشعر بالتهديد.وجذب العشب الغني بالنيتروجين المضاف لتحسين جودة الملعب هذه الحيوانات حيث يشكل مصدرا غنيا بالبروتين لها.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو

13:47 GMT 17.10.2023
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوركنغر
كنغر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Максим Богодвид
/
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تعتبر أستراليا أحد أكثر البلدان تنوعا بيولوجيا واحتواءً للكائنات الفريدة التي لا يمكن رؤيتها في قارة أخرى.
وتتبادر للأذهان حين تذكر أستراليا حيوانات "الكنغر" اللطيفة التي تحمل أطفالها بجراب في بطونها، كرمز وطني لهذا البلد.
ورغم منظرها اللطيف، تعتبر هذه الحيوانات صعبة المراس لا سيما حين الاقتراب من مناطقها حيث تشعر بالتهديد.
ونشرت قناة "بي بي سي إيرث" على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لقطيع من حيوانات "الكنغر" غزت أحد ملاعب الغولف طمعا بالكلأ.
وجذب العشب الغني بالنيتروجين المضاف لتحسين جودة الملعب هذه الحيوانات حيث يشكل مصدرا غنيا بالبروتين لها.
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