https://sputnikarabic.ae/20231017/قطيع-كناغر-يغزو-ملعب-غولف-طمعا-بالنيتروجين-فيديو-1082103855.html
قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو
قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو
تعتبر أستراليا أحد أكثر البلدان تنوعا بيولوجيا واحتواءً للكائنات الفريدة التي لا يمكن رؤيتها في قارة أخرى. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T13:47+0000
2023-10-17T13:47+0000
2023-10-17T13:47+0000
نادي الفيديو
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وتتبادر للأذهان حين تذكر أستراليا حيوانات "الكنغر" اللطيفة التي تحمل أطفالها بجراب في بطونها، كرمز وطني لهذا البلد.ورغم منظرها اللطيف، تعتبر هذه الحيوانات صعبة المراس لا سيما حين الاقتراب من مناطقها حيث تشعر بالتهديد.وجذب العشب الغني بالنيتروجين المضاف لتحسين جودة الملعب هذه الحيوانات حيث يشكل مصدرا غنيا بالبروتين لها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
قطيع كناغر يغزو ملعب غولف طمعا "بالنيتروجين"... فيديو
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تعتبر أستراليا أحد أكثر البلدان تنوعا بيولوجيا واحتواءً للكائنات الفريدة التي لا يمكن رؤيتها في قارة أخرى.
وتتبادر للأذهان حين تذكر أستراليا حيوانات "الكنغر" اللطيفة التي تحمل أطفالها بجراب في بطونها، كرمز وطني لهذا البلد.
ورغم منظرها اللطيف، تعتبر هذه الحيوانات صعبة المراس لا سيما حين الاقتراب من مناطقها حيث تشعر بالتهديد.
ونشرت قناة "بي بي سي إيرث" على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لقطيع من حيوانات "الكنغر" غزت أحد ملاعب الغولف طمعا بالكلأ.
وجذب العشب الغني بالنيتروجين المضاف لتحسين جودة الملعب هذه الحيوانات حيث يشكل مصدرا غنيا بالبروتين لها.