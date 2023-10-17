https://sputnikarabic.ae/20231017/كتيبة-مداهمة-روسية-تأسر-جنودا-أوكرانيينفيديو-1082115126.html
كتيبة مداهمة روسية تأسر جنودا أوكرانيين...فيديو
كتيبة مداهمة روسية تأسر جنودا أوكرانيين...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تمكن مجموعة من الجنود الروس من الاقتراب من خنادق القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات على محور أرتيوموفسك. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:57+0000
2023-10-17T14:57+0000
2023-10-17T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وخلال معركة قصيرة الأمد، تمكنوا من أسر عدد من المسلحين الأوكرانيين، وتحييد أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات مجموعة "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
كتيبة مداهمة روسية تأسر جنودا أوكرانيين...فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تمكن مجموعة من الجنود الروس من الاقتراب من خنادق القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات على محور أرتيوموفسك.
وخلال معركة قصيرة الأمد، تمكنوا من أسر عدد من المسلحين الأوكرانيين، وتحييد أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات مجموعة "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".