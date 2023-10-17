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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/كتيبة-مداهمة-روسية-تأسر-جنودا-أوكرانيينفيديو-1082115126.html
كتيبة مداهمة روسية تأسر جنودا أوكرانيين...فيديو
كتيبة مداهمة روسية تأسر جنودا أوكرانيين...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تمكن مجموعة من الجنود الروس من الاقتراب من خنادق القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات على محور أرتيوموفسك. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:57+0000
2023-10-17T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وخلال معركة قصيرة الأمد، تمكنوا من أسر عدد من المسلحين الأوكرانيين، وتحييد أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات مجموعة "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
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رصد عسكري
رصد عسكري

كتيبة مداهمة روسية تأسر جنودا أوكرانيين...فيديو

14:57 GMT 17.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر تمكن مجموعة من الجنود الروس من الاقتراب من خنادق القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات على محور أرتيوموفسك.
وخلال معركة قصيرة الأمد، تمكنوا من أسر عدد من المسلحين الأوكرانيين، وتحييد أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات مجموعة "الجنوب" صدت 9 هجمات للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك؛ وخسر العدو نحو 485 عسكريا.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "على محور دونيتسك، تمكنت وحدات مجموعة "الجنوب" الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، من صد 9 هجمات للقوات الأوكرانية، والقضاء على أفراد وتدمير معدات حربية، في مناطق بلدتي أوريخوفو - فاسيليفكا وأندريفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية".
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