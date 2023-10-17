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https://sputnikarabic.ae/20231017/مراسل-سبوتنيك-أضرار-فادحة-لحقت-بمنازل-المدنيين-في-بلدة-الضهيرة-جنوبي-لبنان-فيديو-1082099617.html
مواطنون لبنانيون يروون "لسبوتنيك" أهوال القنابل الفوسفورية الإسرائيلية... فيديو
مواطنون لبنانيون يروون "لسبوتنيك" أهوال القنابل الفوسفورية الإسرائيلية... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أضرار فادحة لحقت بمنازل المدنيين في بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، عقب استهدافها بأكثر من مئة قذيفة فوسفورية إسرائيلية. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T12:51+0000
2023-10-17T12:59+0000
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وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق اليوم، إن "جيش العدو الإسرائيلي قصف الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب وألقى قنابل على تلة حمامص والوزاني، وسجل سقوط قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون - الخيام".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على مستوطنة المطلة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه وضع قواته في وضع التأهب، محذرا من أنه "إذا اقترف حزب الله خطأ فادحا سنرد بقوة مدمرة لم يعهدها من قبل".من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بـ"سقوط جريحين جراء سقوط صاروخ على مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف تلة الحمامص.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود".
https://sputnikarabic.ae/20231017/وكالة-أنباء-لبنان-إسرائيل-تقصف-المناطق-اللبنانية-الحدودية-بقنابل-فسفورية-1082089528.html
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العالم العربي, لبنان
العالم العربي, لبنان

مواطنون لبنانيون يروون "لسبوتنيك" أهوال القنابل الفوسفورية الإسرائيلية... فيديو

12:51 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 17.10.2023)
© AP Photo / Mohammed Zaatariتداعيات القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، في قرية الظهيرة جنوب لبنان
تداعيات القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، في قرية الظهيرة جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Mohammed Zaatari
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أفاد مراسل "سبوتنيك" أن أضرار فادحة لحقت بمنازل المدنيين في بلدة الضهيرة جنوبي لبنان، عقب استهدافها بأكثر من مئة قذيفة فوسفورية إسرائيلية.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق اليوم، إن "جيش العدو الإسرائيلي قصف الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب وألقى قنابل على تلة حمامص والوزاني، وسجل سقوط قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون - الخيام".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "سقوط قذيفة مضادة للدروع أطلقت من لبنان على مستوطنة المطلة، على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
وكالة أنباء لبنان: إسرائيل تقصف المناطق اللبنانية الحدودية بقنابل فسفورية... فيديو
08:48 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه وضع قواته في وضع التأهب، محذرا من أنه "إذا اقترف حزب الله خطأ فادحا سنرد بقوة مدمرة لم يعهدها من قبل".
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بـ"سقوط جريحين جراء سقوط صاروخ على مستوطنة المطلة قرب الحدود مع لبنان"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف تلة الحمامص.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن "إحباط محاولة تسلل لمجموعة من المسلحين المشتبه فيهم من لبنان إلى منطقة الحدود".
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