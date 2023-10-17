https://sputnikarabic.ae/20231017/مسؤول-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-عن-شكل-ومهام-الحكومة-المقبلة-في-صنعاء-1082120231.html

مسؤول في "أنصار الله" يكشف لـ"سبوتنيك" عن شكل ومهام الحكومة المقبلة في صنعاء

مسؤول في "أنصار الله" يكشف لـ"سبوتنيك" عن شكل ومهام الحكومة المقبلة في صنعاء

أكد توفيق الحميري، مستشار وزارة الإعلام في حكومة "أنصار الله" في صنعاء، أن العمل يجري بشكل مستمر لإخراج حكومة الكفاءات التي تم الإعلان عنها لتواكب متطلبات... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T17:20+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن هناك عملا مستمرا لإخراج حكومة الكفاءات الوطنية لتستطيع مواكبة متطلبات المرحلة التي يمر بها اليمن.وأضاف الحميري، أن "العمل يرتكز على الدراية والدراسة الشاملة للتحديات التي ستواجهها الحكومة المنتظرة من أجل النهوض بواقع اليمن نحو الأفضل، من حيث إعادة هيكلة الوزارات حسب ما تقتضيه المصلحة، وبما يؤدي إلى النجاح مستقبلا لهذه الحكومة قبل الإعلان عن الكفاءات التي ستتحمل مسؤولية تلك الوزارات".وأشار مستشار وزارة الإعلام، إلى أن "العمل جاري بالتشاور والمشاركة مع كل القوى الوطنية النيرة والقيادات والكوادر الإدارية والسياسية والاقتصادية والعلمية المتخصصة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، خاصة وأن الجهاز المؤسسي السابق للدولة يعاني من تراكمات وتخمة هيكلية وتداخلات في الاختصاص وازدواجية في المهام الوظيفية".وأوضح الحميري، أن هناك عملية تحديث وهيكلة جديدة متطورة، نظرا لأن اللوائح المنظمة للعديد من القطاعات الحكومية والخدمية الحالية أثبتت قصورها، من خلال تعقيد الإجراءات.واختتم بقوله: "باختصار لايزال العمل يجري حول انتقاء التصور لاطار هذه الحكومة "حكومة الكفاءات الوطنية" حتى اليوم.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، إقالة الحكومة الحالية برئاسة عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده "مجلس الدفاع الوطني" التابع للجماعة، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب ساعات من خطاب لقائد الجماعة، عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن "مرحلة التغيير الجذرية".وأشاد المجلس بدور الحكومة خلال الفترة الماضية برغم ما واجهته من "عقبات العدوان والحصار ومحدودية الموارد"، مثمّنًا إسهامها في "الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.وطالب المجلس الحكومة التي كُلِّفَ بن حبتور بتشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت في اليمن 6 أشهر.وتسيطر "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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