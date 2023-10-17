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https://sputnikarabic.ae/20231017/مسؤول-في-شركة-بيئة-الإماراتية-منتدى-الاستثمار-العالمي-فرصة-مهمة-لتجاوز-التحديات-العالمية-1082100401.html
مسؤول في شركة "بيئة" الإماراتية: منتدى الاستثمار العالمي فرصة مهمة لتجاوز التحديات العالمية
مسؤول في شركة "بيئة" الإماراتية: منتدى الاستثمار العالمي فرصة مهمة لتجاوز التحديات العالمية
قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارية في شركة "الشارقة للبيئة" (بيئة)، زهير صبرا، إن منتدى الاستثمار العالمي يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الجمة... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T13:08+0000
2023-10-17T13:09+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقال صبرا: "هناك العديد من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار النفط والفوائد والتحديات كبيرة وإن لم نتعاون سويا للتغلب عليها ستكون مشكلة كبيرة لنا جميعا".وحول التحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية حاليا، قال صبرا: "أهم تحدي يواجهنا كشركة هو كيفية استيراد المواد التي نحتاجها في الوقت الذي نريده".وتابع موضحا: "في الماضي كنا إذا أردنا أن نستورد سيارات مثلا، فإن العملية كانت تستغرق شهرا أو شهرين، لكن اليوم يتطلب ذلك من 6 إلى 8 شهور، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام والديزل وأسعار الفوائد، ما يضع قيودا وتحديات كبيرة في مواجهة الشركات".مع ذلك يؤكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارية في "بيئة" أن هذه الشركات تعودت على أن تكون "مقاومة للتحديات الموجودة، فكلنا نمر بظروف صعبة، لكن تضافر الجهود والرغبة في الاستمرار تدفعنا للتقدم".وحول أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي في مجال البيئة، اعتبر صبرا أن المشكلة الأكبر هي "الوعي"، ما يجعل الأمر يحتاج لنوع من الثقافة الخاصة، مضيفا: "نحن كشركة أو مجموعة نولي موضوع التعليم والوعي أهمية كبيرة جدا، ونبدأ من الطفل".وفيما إن كان المجال البيئي يشكل أحد مجالات الاستثمار الواعدة، أكد صبرا أن ذلك صحيح "على المدى الطويل"، موضحا أن "أي مشروع تريد إطلاقه في هذا المجال يجب أن يستغرق بين 15 إلى 25 عاما ليكون مجزيا لك".وأكد أن شركته تعمل على تحويل النفايات إلى طاقة لأن هناك جزءا لا يمكن إعادة تدويره، وكذلك في ظل خطورة وضعه في مكبات تؤثر على المستوى البيئي والمياه الجوفية وتمثل مشكلة كبيرة للأجيال المقبلة.وأكد صبرا أن مؤتمر المناخ "كوب 28" المقرر عقده في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 "سيكون شيئا مميزا جدا، إضافة إلى ما حدث في مصر".وأكد على ضرورة التحول إلى الطاقة النظيفة العالمية في ظل مشكلة الطاقة في أوروبا.
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منتدى الاستثمار العالمي 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن
منتدى الاستثمار العالمي 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مسؤول في شركة "بيئة" الإماراتية: منتدى الاستثمار العالمي فرصة مهمة لتجاوز التحديات العالمية

13:08 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 17.10.2023)
© Sputnik . WAEL MAGDI الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبو ظبي
 الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي المنعقد في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارية في شركة "الشارقة للبيئة" (بيئة)، زهير صبرا، إن منتدى الاستثمار العالمي يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحديات الجمة التي يواجهها العالم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال صبرا: "هناك العديد من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع أسعار النفط والفوائد والتحديات كبيرة وإن لم نتعاون سويا للتغلب عليها ستكون مشكلة كبيرة لنا جميعا".

وتابع بالقول: "تمثل هذه المنتديات أمرا مهما جدا كي نلتقي سويا ونتعاون ونطلع على أفكار جديدة".

وحول التحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية حاليا، قال صبرا: "أهم تحدي يواجهنا كشركة هو كيفية استيراد المواد التي نحتاجها في الوقت الذي نريده".
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وتابع موضحا: "في الماضي كنا إذا أردنا أن نستورد سيارات مثلا، فإن العملية كانت تستغرق شهرا أو شهرين، لكن اليوم يتطلب ذلك من 6 إلى 8 شهور، فضلا عن ارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام والديزل وأسعار الفوائد، ما يضع قيودا وتحديات كبيرة في مواجهة الشركات".
مع ذلك يؤكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمارية في "بيئة" أن هذه الشركات تعودت على أن تكون "مقاومة للتحديات الموجودة، فكلنا نمر بظروف صعبة، لكن تضافر الجهود والرغبة في الاستمرار تدفعنا للتقدم".
وحول أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي في مجال البيئة، اعتبر صبرا أن المشكلة الأكبر هي "الوعي"، ما يجعل الأمر يحتاج لنوع من الثقافة الخاصة، مضيفا: "نحن كشركة أو مجموعة نولي موضوع التعليم والوعي أهمية كبيرة جدا، ونبدأ من الطفل".
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وفيما إن كان المجال البيئي يشكل أحد مجالات الاستثمار الواعدة، أكد صبرا أن ذلك صحيح "على المدى الطويل"، موضحا أن "أي مشروع تريد إطلاقه في هذا المجال يجب أن يستغرق بين 15 إلى 25 عاما ليكون مجزيا لك".
وأكد أن شركته تعمل على تحويل النفايات إلى طاقة لأن هناك جزءا لا يمكن إعادة تدويره، وكذلك في ظل خطورة وضعه في مكبات تؤثر على المستوى البيئي والمياه الجوفية وتمثل مشكلة كبيرة للأجيال المقبلة.
وأكد صبرا أن مؤتمر المناخ "كوب 28" المقرر عقده في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 "سيكون شيئا مميزا جدا، إضافة إلى ما حدث في مصر".
وأكد على ضرورة التحول إلى الطاقة النظيفة العالمية في ظل مشكلة الطاقة في أوروبا.
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