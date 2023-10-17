https://sputnikarabic.ae/20231017/معرض-غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-لوغانسك-1082108915.html
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
2023-10-17T14:51+0000
2023-10-17T14:51+0000
2023-10-17T14:51+0000
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تشاهدون في ألبوم صور من "سبوتنيك" صورًا من معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.لمتابعة آخر مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
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افتتح في لوغانسك، على أراضي الجمهورية المحررة، معرض لغنائم العملية العسكرية الخاصة.
تشاهدون في ألبوم صور من "سبوتنيك" صورًا من معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.