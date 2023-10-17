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https://sputnikarabic.ae/20231017/معرض-غنائم-العملية-العسكرية-الخاصة-في-لوغانسك-1082108915.html
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
2023-10-17T14:51+0000
2023-10-17T14:51+0000
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تشاهدون في ألبوم صور من "سبوتنيك" صورًا من معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.لمتابعة آخر مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك
معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك

معرض غنائم العملية العسكرية الخاصة في لوغانسك

14:51 GMT 17.10.2023
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افتتح في لوغانسك، على أراضي الجمهورية المحررة، معرض لغنائم العملية العسكرية الخاصة.
تشاهدون في ألبوم صور من "سبوتنيك" صورًا من معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

معرض &quot;غنائم العملية العسكرية الخاصة &quot;على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

معرض "غنائم العملية العسكرية الخاصة "على أراضي مجمع محطة الجمهورية في لوغانسك.

لمتابعة آخر مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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