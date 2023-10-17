https://sputnikarabic.ae/20231017/مقتل-طفل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-واعتقال-30-في-بلدة-حلحول-شمال-الخليل-1082082726.html
مقتل طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين واعتقال 30 في بلدة حلحول شمال الخليل
مقتل طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين واعتقال 30 في بلدة حلحول شمال الخليل
قتل الطفل الفلسطيني محمد نضال محمد ملحم، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T03:22+0000
2023-10-17T03:22+0000
2023-10-17T03:22+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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رام الله - سبوتنيك. وقال مصدر طبي لمراسل سبوتنيك: "استشهد الليلة في مستشفى الميزان بالخليل الطفل محمد نضال محمد ملحم (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي أثناء المواجهات التي وقعت عقب في بلدة حلحول".يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الليلة المدرسة الصناعية في حلحول التي يقيم فيها عدد من عمال قطاع غزة الذين أكرهتهم السلطات الإسرائيلية على مغادرة إسرائيل والانتقال لمناطق الضفة الغربية وترك عملهم في داخل إسرائيل.واندلعت مواجهات بعد الاقتحام لبلدة حلحول حيث أسفرت عن مقتل الطفل ملحم وإصابة ثلاثة آخرين، في حين اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثين عاملا ينحدرون من قطاع غزة.وبمقتل الطفل ملحم وحسب معطيات الصحة الفلسطينية، ترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 60 قتيلا و1200 جريح.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الدول-الرافضة-والمؤيدة-لمشروع-القرار-الروسي-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1082081291.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار الضفة الغربية
مقتل طفل فلسطيني وإصابة 3 آخرين واعتقال 30 في بلدة حلحول شمال الخليل
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قتل الطفل الفلسطيني محمد نضال محمد ملحم، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حلحول شمال الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك
. وقال مصدر طبي لمراسل سبوتنيك: "استشهد الليلة في مستشفى الميزان بالخليل الطفل محمد نضال محمد ملحم (17 عاما) متأثرا بإصابته بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي أثناء المواجهات التي وقعت عقب في بلدة حلحول".
يذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت الليلة المدرسة الصناعية في حلحول التي يقيم فيها عدد من عمال قطاع غزة الذين أكرهتهم السلطات الإسرائيلية على مغادرة إسرائيل والانتقال لمناطق الضفة الغربية وترك عملهم في داخل إسرائيل.
واندلعت مواجهات بعد الاقتحام لبلدة حلحول حيث أسفرت عن مقتل الطفل ملحم وإصابة ثلاثة آخرين، في حين اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثين عاملا ينحدرون من قطاع غزة.
وبمقتل الطفل ملحم وحسب معطيات الصحة الفلسطينية، ترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 60 قتيلا و1200 جريح.