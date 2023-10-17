https://sputnikarabic.ae/20231017/نائب-أمريكي-مشاة-البحرية-الأمريكية-قد-يشاركون-في-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082116810.html

نائب أمريكي: مشاة البحرية الأمريكية قد يشاركون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

نائب أمريكي: مشاة البحرية الأمريكية قد يشاركون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، لشبكة "سي إن إن"، وجود ألفي جندي من مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل غزة وإسرائيل، وأن... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T15:56+0000

2023-10-17T15:56+0000

2023-10-17T15:56+0000

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/14/1079251230_0:40:1001:603_1920x0_80_0_0_d5c15de6f8660a1c6d5e77950a01a11c.jpg

وقال: "إن قوة مشاة البحرية الاستطلاعية مهمة للغاية لأنها ستكون القوة الدافعة في حالة الإنزال على الأرض من أجل المشاركة في الحرب".وأوضح ماكول أن هناك حاليا 2000 جندي من مشاة البحرية "قبالة سواحل غزة وإسرائيل"، أرسلهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المنطقة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231017/حماس-تعلن-مقتل-قائد-عسكري-بارز-في-كتائب-القسام-إثر-قصف-إسرائيلي-1082116066.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم