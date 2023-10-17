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https://sputnikarabic.ae/20231017/نائب-أمريكي-مشاة-البحرية-الأمريكية-قد-يشاركون-في-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082116810.html
نائب أمريكي: مشاة البحرية الأمريكية قد يشاركون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
نائب أمريكي: مشاة البحرية الأمريكية قد يشاركون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أكد رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، لشبكة "سي إن إن"، وجود ألفي جندي من مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل غزة وإسرائيل، وأن... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T15:56+0000
2023-10-17T15:56+0000
رصد عسكري
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وقال: "إن قوة مشاة البحرية الاستطلاعية مهمة للغاية لأنها ستكون القوة الدافعة في حالة الإنزال على الأرض من أجل المشاركة في الحرب".وأوضح ماكول أن هناك حاليا 2000 جندي من مشاة البحرية "قبالة سواحل غزة وإسرائيل"، أرسلهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المنطقة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231017/حماس-تعلن-مقتل-قائد-عسكري-بارز-في-كتائب-القسام-إثر-قصف-إسرائيلي-1082116066.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

نائب أمريكي: مشاة البحرية الأمريكية قد يشاركون في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

15:56 GMT 17.10.2023
© AFP 2023 / WOOHAE CHOغواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية "يو إس إس كنتاكي" راسية في قاعدة بوسان البحرية، كوريا الجنوبية، 19 يوليو/ تموز 2023
غواصة الصواريخ الباليستية الأمريكية يو إس إس كنتاكي راسية في قاعدة بوسان البحرية، كوريا الجنوبية، 19 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / WOOHAE CHO
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أكد رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، لشبكة "سي إن إن"، وجود ألفي جندي من مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل غزة وإسرائيل، وأن هناك إمكانية لإنزالهم للمشاركة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال: "إن قوة مشاة البحرية الاستطلاعية مهمة للغاية لأنها ستكون القوة الدافعة في حالة الإنزال على الأرض من أجل المشاركة في الحرب".
وأوضح ماكول أن هناك حاليا 2000 جندي من مشاة البحرية "قبالة سواحل غزة وإسرائيل"، أرسلهم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المنطقة.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
"حماس" تعلن مقتل قائد عسكري بارز في كتائب "القسام" إثر قصف إسرائيلي... فيديو
15:28 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.
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