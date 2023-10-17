https://sputnikarabic.ae/20231017/نائب-لبناني-يكشف-سبب-التوتر-الحاصل-على-الحدود-اللبنانية-الإسرائيلية-1082091309.html
نائب لبناني يكشف سبب التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
نائب لبناني يكشف سبب التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
صرّح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن عز الدين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في لبنان على خط التماس مع فلسطين هو في السياق الطبيعي الذي... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T09:49+0000
2023-10-17T09:49+0000
2023-10-17T09:49+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076887221_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cbcbbf9761eab2ac3405dc4be93248c.jpg
واعتبر عز الدين أن "المقاومة الإسلامية أرست معادلة، بحيث أن أي اعتداء يقوم به العدو الإسرائيلي تجاه لبنان، الرد سيكون حاسمًا، ولن يفلت من العقاب، وهذا ما يجري على كامل الحدود من الناقورة إلى مزارع شبعا".وأوضح عز الدين أن "ما يجري في فلسطين من مجازر يرتكبها العدو بحق الفلسطينيين، والحصار القائم والمفروض منذ أكثر من 17 سنة، وأيضًا الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية، وما تقوم به على مستوى التسليح والتحريض وإدارة المعركة لأنها الشريك الحقيقي وصاحبة القرار في كل ما يرتكب ضد الأبرياء، سيكون له تداعيات ليس فقط على الداخل الفلسطيني، بل على المنطقة بأكملها".وأضاف عز الدين أن "العدو دائمًا يقوم بالاعتداء، ويقصف منازل المدنيين والمدارس والبنى التحتية، وفي هذا الإطار يسقط شهداء سواء كانوا مدنيين أم غير ذلك، وبالتالي تجد المقاومة نفسها ملزمة بالدفاع عن وطنها وأهلها وشعبها، وعن الوطن واستقلاله، لذلك ستبقى هذه الحالة قائمة وموجودة طالما أن العدو يمارس اعتداءاته بشكل يومي".وأكد عز الدين أن "الكيان الإسرائيلي عسكريًا يخشى من أي مواجهة مع أي طرف، سواء كان ضعيفًا أو قويًا، وبالتالي يقفز إلى الأمام ليغطي على كل خسائره وفشله في الميدان العسكري، فنجد أنه يذهب إلى هذه المجازر ظنًا منه بأنه يستطيع أن يهجر الفلسطينيين".وأشار إلى أن "الرسائل الأمريكية وغير الأمريكية والمباشرة وغير المباشرة هي لأجل إبقاء الصراع قائم في غزة، ليبقى الإسرائيلي يقتل ويدمر في غزة، وطالما أن الكيان الإسرائيلي يعمل بهذا الفعل، لا يستطيع أحد أن يتكهن ما الأمور والمآلات التي ستكون في المستقبل".ورأى عز الدين أن "روسيا لها دور أساسي، كما الصين، ودخولهما على الخط فيما يتعلق بما يجري داخل فلسطين سيكون له تأثير، على رغم قرار مجلس الأمن الذي رفض الاقتراح الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20231017/وكالة-أنباء-لبنان-إسرائيل-تقصف-المناطق-اللبنانية-الحدودية-بقنابل-فسفورية-1082089528.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0a/1076887221_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a16fe748819956076a4404388aeeb5c1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
نائب لبناني يكشف سبب التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تابعنا عبر
حصري
صرّح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن عز الدين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في لبنان على خط التماس مع فلسطين هو في السياق الطبيعي الذي حددته المقاومة منذ فترة طويلة، على حد تعبيره.
واعتبر عز الدين أن "المقاومة الإسلامية أرست معادلة، بحيث أن أي اعتداء يقوم به العدو الإسرائيلي تجاه لبنان، الرد سيكون حاسمًا، ولن يفلت من العقاب، وهذا ما يجري على كامل الحدود من الناقورة إلى مزارع شبعا".
وأوضح عز الدين أن "ما يجري في فلسطين من مجازر يرتكبها العدو بحق الفلسطينيين، والحصار القائم والمفروض منذ أكثر من 17 سنة، وأيضًا الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية، وما تقوم به على مستوى التسليح والتحريض وإدارة المعركة لأنها الشريك الحقيقي وصاحبة القرار في كل ما يرتكب ضد الأبرياء، سيكون له تداعيات ليس فقط على الداخل الفلسطيني، بل على المنطقة بأكملها".
وأضاف عز الدين أن "العدو دائمًا يقوم بالاعتداء، ويقصف منازل المدنيين والمدارس والبنى التحتية، وفي هذا الإطار يسقط شهداء سواء كانوا مدنيين أم غير ذلك، وبالتالي تجد المقاومة نفسها ملزمة بالدفاع عن وطنها وأهلها وشعبها، وعن الوطن واستقلاله، لذلك ستبقى هذه الحالة قائمة وموجودة طالما أن العدو يمارس اعتداءاته بشكل يومي".
ما يقوم به العدو بهذا الحجم من التدمير المنهجي، والإفراط في القوة على المباني السكنية والتجارية والإعلامية والصحية والتربوية في غزة، وقتل الناس الأبرياء، والأطفال، والشيوخ، والنساء أمام مرأى العالم، هذا الفعل جوهره هو التهجير لا شك، ولا ريب فيه، ونرى أن هناك روحية عالية لدى الشعب الفلسطيني ولدى المقاومة التي تتمنى أن يقوم العدو بالدخول البري إلى غزة لأنه سيكون مقبرة لجنود العدو الصهيوني.
وأكد عز الدين أن "الكيان الإسرائيلي عسكريًا يخشى من أي مواجهة مع أي طرف، سواء كان ضعيفًا أو قويًا، وبالتالي يقفز إلى الأمام ليغطي على كل خسائره وفشله في الميدان العسكري، فنجد أنه يذهب إلى هذه المجازر ظنًا منه بأنه يستطيع أن يهجر الفلسطينيين".
ما يحصل في غزة هو جريمة حرب وعقاب جماعي، ويجب أن يحوّل إلى النيابة العامة والادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية، وهو برسم هذه المؤسسات الدولية التي تدعي العدالة، وأن يحاكم نتنياهو وكل القادة العسكريين الذين يقومون بهذه الجرائم، لذلك نجد في المواجهة مع العدو على امتداد خط التماس أن المقاومة الإسلامية تقصف وتضرب الآليات العسكرية وآلات الرصد والكاميرات وكل المستلزمات اللوجستية العسكرية والجنود، وأي تمادي في هذا السياق.
وأشار إلى أن "الرسائل الأمريكية وغير الأمريكية والمباشرة وغير المباشرة هي لأجل إبقاء الصراع قائم في غزة، ليبقى الإسرائيلي يقتل ويدمر في غزة، وطالما أن الكيان الإسرائيلي يعمل بهذا الفعل، لا يستطيع أحد أن يتكهن ما الأمور والمآلات التي ستكون في المستقبل".
ورأى عز الدين أن "روسيا لها دور أساسي، كما الصين، ودخولهما على الخط فيما يتعلق بما يجري داخل فلسطين سيكون له تأثير، على رغم قرار مجلس الأمن الذي رفض الاقتراح الروسي".