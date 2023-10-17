https://sputnikarabic.ae/20231017/نائب-لبناني-يكشف-سبب-التوتر-الحاصل-على-الحدود-اللبنانية-الإسرائيلية-1082091309.html

نائب لبناني يكشف سبب التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

نائب لبناني يكشف سبب التوتر الحاصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

صرّح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن عز الدين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري في لبنان على خط التماس مع فلسطين هو في السياق الطبيعي الذي... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T09:49+0000

2023-10-17T09:49+0000

2023-10-17T09:49+0000

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واعتبر عز الدين أن "المقاومة الإسلامية أرست معادلة، بحيث أن أي اعتداء يقوم به العدو الإسرائيلي تجاه لبنان، الرد سيكون حاسمًا، ولن يفلت من العقاب، وهذا ما يجري على كامل الحدود من الناقورة إلى مزارع شبعا".وأوضح عز الدين أن "ما يجري في فلسطين من مجازر يرتكبها العدو بحق الفلسطينيين، والحصار القائم والمفروض منذ أكثر من 17 سنة، وأيضًا الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية، وما تقوم به على مستوى التسليح والتحريض وإدارة المعركة لأنها الشريك الحقيقي وصاحبة القرار في كل ما يرتكب ضد الأبرياء، سيكون له تداعيات ليس فقط على الداخل الفلسطيني، بل على المنطقة بأكملها".وأضاف عز الدين أن "العدو دائمًا يقوم بالاعتداء، ويقصف منازل المدنيين والمدارس والبنى التحتية، وفي هذا الإطار يسقط شهداء سواء كانوا مدنيين أم غير ذلك، وبالتالي تجد المقاومة نفسها ملزمة بالدفاع عن وطنها وأهلها وشعبها، وعن الوطن واستقلاله، لذلك ستبقى هذه الحالة قائمة وموجودة طالما أن العدو يمارس اعتداءاته بشكل يومي".وأكد عز الدين أن "الكيان الإسرائيلي عسكريًا يخشى من أي مواجهة مع أي طرف، سواء كان ضعيفًا أو قويًا، وبالتالي يقفز إلى الأمام ليغطي على كل خسائره وفشله في الميدان العسكري، فنجد أنه يذهب إلى هذه المجازر ظنًا منه بأنه يستطيع أن يهجر الفلسطينيين".وأشار إلى أن "الرسائل الأمريكية وغير الأمريكية والمباشرة وغير المباشرة هي لأجل إبقاء الصراع قائم في غزة، ليبقى الإسرائيلي يقتل ويدمر في غزة، وطالما أن الكيان الإسرائيلي يعمل بهذا الفعل، لا يستطيع أحد أن يتكهن ما الأمور والمآلات التي ستكون في المستقبل".ورأى عز الدين أن "روسيا لها دور أساسي، كما الصين، ودخولهما على الخط فيما يتعلق بما يجري داخل فلسطين سيكون له تأثير، على رغم قرار مجلس الأمن الذي رفض الاقتراح الروسي".

https://sputnikarabic.ae/20231017/وكالة-أنباء-لبنان-إسرائيل-تقصف-المناطق-اللبنانية-الحدودية-بقنابل-فسفورية-1082089528.html

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