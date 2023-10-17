https://sputnikarabic.ae/20231017/نداء-من-الأزهر-الشريف-على-الأمة-الإسلامية-أن-تستثمر-قوتها-وأموالها-وتقف-بها-خلف-فلسطين--1082129058.html

نداء من الأزهر الشريف: على الأمة الإسلامية أن تستثمر قوتها وأموالها وتقف بها خلف فلسطين

نداء من الأزهر الشريف: على الأمة الإسلامية أن تستثمر قوتها وأموالها وتقف بها خلف فلسطين

وجه الأزهر الشريف في مصر، اليوم الأربعاء، نداء للأمة الإسلامية أن تستثمر قوتها وأموالها وتقف بها خلف فلسطين وشعبها، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي على مستشفى... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T22:55+0000

2023-10-17T22:55+0000

2023-10-17T22:59+0000

الأزهر الشريف

مصر

أخبار مصر الآن

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وقال الأزهر في بيان عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي: "على الأمة العربية والإسلامية أن تعيد النظر جذريًّا في الاعتماد على الغرب الأوروبي الأمريكي المتغطرس".وأضاف: وعلى الفلسطينيين أن يثقوا في أن الغرب بكل ما يملك من طاقات عسكرية وآلاتٍ تدميرية ضعيف وخائف حين يلقاكم أو تلقونه، فهو يقاتلُ على أرضٍ غير أرضه ويدافع عن عقائد وأيديولوجيات بالية عفا عليها الزمن، وأصبحت من المضحكات المبكيات".وتابع: "وما مقدار الغرب في ميزان الصومال وأفغانستان منكم ببعيدٍ، وعلى الأمة الإسلامية أن تستثمر ما حباها الله به من قوة وأموال وثروات وما تملكه من عُدةٍ وعتادٍ، وأن تقف به خلف فلسطين وشعبها المظلوم الذي يواجه عدوًّا فقد الضَّمير والشعور والإحساس، وأدار ظهرَه للإنسانيَّة والأخلاق وكل تعاليم الرسل والأنبياء".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/السيسي-أدين-بأشد-العبارات-القصف-الإسرائيلي-لمستشفى-غزة-وأطالب-بوقف-هذه-الممارسات-بشكل-فوري-1082127034.html

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الأزهر الشريف, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل