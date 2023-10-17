https://sputnikarabic.ae/20231017/وكالة-الأنباء-الفلسطينية-25-قتيلا-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-منزلا-في-رفح-جنوب-قطاع-غزة-1082082841.html
وكالة الأنباء الفلسطينية: 25 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوب قطاع غزة
وكالة الأنباء الفلسطينية: 25 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوب قطاع غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 25 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوب قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T03:31+0000
2023-10-17T03:31+0000
2023-10-17T03:39+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
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ونقلت الوكالة عن مصادر طبية "استشهاد 25 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في رفح".وأضافت الوكالة أنه لليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231017/مقتل-طفل-فلسطيني-وإصابة-3-آخرين-واعتقال-30-في-بلدة-حلحول-شمال-الخليل-1082082726.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل
وكالة الأنباء الفلسطينية: 25 قتيلا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوب قطاع غزة
03:31 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 03:39 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بمقتل 25 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت الوكالة
عن مصادر طبية "استشهاد 25 مواطنا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في رفح".
وأضافت الوكالة أنه لليوم الحادي عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" وأطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.