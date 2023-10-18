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الجيش الروسي يدمر صاروخ "جدام" أمريكيا وزورقا أوكرانيا مسيرا
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يدمر-مستودعات-استراتيجية-للقوات-الجوية-الأوكرانية--عاجل-1082159633.html
أسطول البحر الأسود الروسي يدمر مستودعات استراتيجية للقوات الجوية الأوكرانية- عاجل
أسطول البحر الأسود الروسي يدمر مستودعات استراتيجية للقوات الجوية الأوكرانية- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T12:51+0000
2023-10-18T13:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.ودمرت قوات أسطول البحر الأسود في الجزء الأوسط من البحر الأسود قاربا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.كما اعترض الدفاع الجوي صواريخ متعددة "هيمارس"، وقنبلة طائرة موجهة من طراز "جدام" صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفشلت القوات الروسية هجوما للواء "ييغر 71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.بلغ إجمالي خسائر العدو، على مدار اليوم، ما يصل إلى 85 جنديا ومركبتين مدرعتين ومدفع هاوتزر إم 119 أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الروسي-يدمر-صاروخ-جدام-أمريكي-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا--عاجل-1082159507.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

أسطول البحر الأسود الروسي يدمر مستودعات استراتيجية للقوات الجوية الأوكرانية- عاجل

12:51 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 18.10.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
ودمرت قوات أسطول البحر الأسود في الجزء الأوسط من البحر الأسود قاربا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما اعترض الدفاع الجوي صواريخ متعددة "هيمارس"، وقنبلة طائرة موجهة من طراز "جدام" صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر صاروخ "جدام" أمريكيا وزورقا أوكرانيا مسيرا
12:49 GMT
وأفشلت القوات الروسية هجوما للواء "ييغر 71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
بلغ إجمالي خسائر العدو، على مدار اليوم، ما يصل إلى 85 جنديا ومركبتين مدرعتين ومدفع هاوتزر إم 119 أمريكي.
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