https://sputnikarabic.ae/20231018/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يدمر-مستودعات-استراتيجية-للقوات-الجوية-الأوكرانية--عاجل-1082159633.html
أسطول البحر الأسود الروسي يدمر مستودعات استراتيجية للقوات الجوية الأوكرانية- عاجل
أسطول البحر الأسود الروسي يدمر مستودعات استراتيجية للقوات الجوية الأوكرانية- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T12:51+0000
2023-10-18T12:51+0000
2023-10-18T13:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.ودمرت قوات أسطول البحر الأسود في الجزء الأوسط من البحر الأسود قاربا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.كما اعترض الدفاع الجوي صواريخ متعددة "هيمارس"، وقنبلة طائرة موجهة من طراز "جدام" صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفشلت القوات الروسية هجوما للواء "ييغر 71" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.بلغ إجمالي خسائر العدو، على مدار اليوم، ما يصل إلى 85 جنديا ومركبتين مدرعتين ومدفع هاوتزر إم 119 أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الروسي-يدمر-صاروخ-جدام-أمريكي-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا--عاجل-1082159507.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
أسطول البحر الأسود الروسي يدمر مستودعات استراتيجية للقوات الجوية الأوكرانية- عاجل
12:51 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 13:08 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت مراكز قيادة واستطلاع ومستودعا استراتيجيا للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها إنه تم ضرب مراكز القيادة والمراقبة للواء 67 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 102 في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
ودمرت قوات أسطول البحر الأسود في الجزء الأوسط من البحر الأسود قاربا مسيرا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما اعترض الدفاع الجوي صواريخ متعددة "هيمارس"، وقنبلة طائرة موجهة من طراز "جدام" صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفشلت القوات الروسية هجوما للواء "ييغر 71"
التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
بلغ إجمالي خسائر العدو، على مدار اليوم، ما يصل إلى 85 جنديا ومركبتين مدرعتين ومدفع هاوتزر إم 119 أمريكي.