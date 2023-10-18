https://sputnikarabic.ae/20231018/أطقم-الدبابات-الروسية-تستعد-لمطاردة-أبرامز-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1082153387.html
أطقم الدبابات الروسية تستعد لمطاردة "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أطقم الدبابات الروسية تستعد لمطاردة "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
صرّح النقيب سامبو خوتاكوف، قائد كتيبة دبابات، أن المعلومات حول تزويد الجيش الأوكراني بمركبات مدرعة تابعة لحلف شمال الأطلسي تثير أطقم الدبابات الروسية بالقرب من... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T11:36+0000
2023-10-18T11:36+0000
2023-10-18T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "سأقول لكم هذا: عند وصول معدات أجنبية إلى اتجاهنا، أو إلى أي من المناطق في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، إذا كانت هناك دبابة جديدة، فإن كل الطواقم تتعقبها. لا تتخيل مدى الضجة التي حدثت بين الطواقم هنا - من أول من سيدمر دبابة "ليوبارد" هذه، أو حتى مركبات "برادلي" هذه. أي أننا في انتظارهم".وبحسب القائد، فإن طاقم كتيبته يتوقع ظهور أول دبابات أمريكية من طراز "إم1 أبرامز” بحلول نهاية العام الحالي، أو أوائل العام المقبل، لكنه جاهز لاستقبالها الآن.وقال سائق الدبابة: "لا يمكنك أن تتخيل حجم الضجة. فقط أطلق العنان لأطقمنا. أطلق العنان، وسوف يذهبون. لا أعرف. إذا لم تكن هناك دبابة، فسوف يذهبون بقذائف آر بي جي. لأنهم يريدون الاستيلاء على أول "أبرامز".ووعدت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز أبرامز، ووصلت الدفعة الأولى المكونة من 10 مركبات إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الدفاع-الروسية-تدمير-28-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بيلغورود-وكورسك-والبحر-الأسود-1082132760.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أطقم الدبابات الروسية تستعد لمطاردة "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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صرّح النقيب سامبو خوتاكوف، قائد كتيبة دبابات، أن المعلومات حول تزويد الجيش الأوكراني بمركبات مدرعة تابعة لحلف شمال الأطلسي تثير أطقم الدبابات الروسية بالقرب من رابوتينو، بشكل كبير، إنهم يستعدون لمطاردة الأمريكية "أبرامز".
وقال لوكالة "سبوتنيك": "سأقول لكم هذا: عند وصول معدات أجنبية إلى اتجاهنا، أو إلى أي من المناطق في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، إذا كانت هناك دبابة جديدة، فإن كل الطواقم تتعقبها. لا تتخيل مدى الضجة التي حدثت بين الطواقم هنا - من أول من سيدمر دبابة "ليوبارد" هذه، أو حتى مركبات "برادلي" هذه. أي أننا في انتظارهم".
وبحسب القائد، فإن طاقم كتيبته يتوقع ظهور أول دبابات أمريكية من طراز "إم1 أبرامز” بحلول نهاية العام الحالي، أو أوائل العام المقبل، لكنه جاهز لاستقبالها الآن.
وقال سائق الدبابة: "لا يمكنك أن تتخيل حجم الضجة. فقط أطلق العنان لأطقمنا. أطلق العنان، وسوف يذهبون. لا أعرف. إذا لم تكن هناك دبابة، فسوف يذهبون بقذائف آر بي جي. لأنهم يريدون الاستيلاء على أول "أبرامز".
ووعدت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز أبرامز، ووصلت الدفعة الأولى المكونة من 10 مركبات إلى أوكرانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي.