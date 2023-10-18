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أمريكا تفرض عقوبات تستهدف أفرادا على صلة بـ"حماس"
أمريكا تفرض عقوبات تستهدف أفرادا على صلة بـ"حماس"
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على أفراد على صلة بحركة "حماس" الفلسطينية، يتواجدون في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T13:43+0000
2023-10-18T13:43+0000
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وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات المفروضة تتعلق بالإرهاب، واستهدفت 9 أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة وأماكن أخرى.وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ووسطائها الماليين في أعقاب "المذبحة الوحشية وغير المعقولة" التي ارتكبتها ضد المدنيين الإسرائيليين".وتابع: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان "إرهابيي حماس" من القدرة على جمع واستخدام الأموال لارتكاب الفظائع وترويع شعب إسرائيل".يأتي ذلك تزامنا مع زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل واجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء.وأعرب نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي على حضوره لتل أبيب ودعمه غير المشروط لإسرائيل أثناء الحرب على قطاع غزة.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن زيارة بايدن لتل أبيب هي "أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي أثناء الحرب على غزة"، مضيفًا أن تلك الزيارة تعني مدى التزام الرئيس الأمريكي الشخصي تجاه إسرائيل ومستقبلها.كما تأتي هذه العقوبات غداة القصف الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة، المكتظ بالجرحى والنازحين، ما تسبب في مقتل مئات الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/نتنياهو-أشكر-الرئيس-الأمريكي-على-حضوره-لإسرائيل-ودعمه-غير-المشروط-لبلادنا-أثناء-الحرب-على-غزة-1082160664.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

أمريكا تفرض عقوبات تستهدف أفرادا على صلة بـ"حماس"

13:43 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على أفراد على صلة بحركة "حماس" الفلسطينية، يتواجدون في غزة والسودان وتركيا وقطر والجزائر.
وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات المفروضة تتعلق بالإرهاب، واستهدفت 9 أفراد وكيانا واحدا متمركزا في غزة وأماكن أخرى.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تتخذ إجراءات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ووسطائها الماليين في أعقاب "المذبحة الوحشية وغير المعقولة" التي ارتكبتها ضد المدنيين الإسرائيليين".
وتابع: "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحرمان "إرهابيي حماس" من القدرة على جمع واستخدام الأموال لارتكاب الفظائع وترويع شعب إسرائيل".
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
نتنياهو: أشكر الرئيس الأمريكي على حضوره لإسرائيل ودعمه غير المشروط لبلادنا
13:28 GMT
يأتي ذلك تزامنا مع زيارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل واجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء.
وأعرب نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي على حضوره لتل أبيب ودعمه غير المشروط لإسرائيل أثناء الحرب على قطاع غزة.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن زيارة بايدن لتل أبيب هي "أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي أثناء الحرب على غزة"، مضيفًا أن تلك الزيارة تعني مدى التزام الرئيس الأمريكي الشخصي تجاه إسرائيل ومستقبلها.
كما تأتي هذه العقوبات غداة القصف الإسرائيلي على مستشفى "المعمداني" في غزة، المكتظ بالجرحى والنازحين، ما تسبب في مقتل مئات الفلسطينيين.
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