https://sputnikarabic.ae/20231018/أول-رد-من-إيران-على-أنباء-تلقيها-رسالة-من-الأمريكيين-بشأن-قطاع-غزة-1082138299.html
أول رد من إيران على أنباء تلقيها رسالة من الأمريكيين بشأن قطاع غزة
أول رد من إيران على أنباء تلقيها رسالة من الأمريكيين بشأن قطاع غزة
نفى سفير وممثل إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، مزاعم تلقيه رسالة من أمريكا بشأن قطاع غزة. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T07:50+0000
2023-10-18T07:50+0000
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وقال إيرواني: "مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة بالأساس وهي مرفوضة"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ونقلت قناة "الجزيرة"، عن مصادر إيرانية مطلعة، أمس الثلاثاء، بأن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلمت ممثل طهران في الأمم المتحدة رسالة عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".وأضافت المصادر أن "رسالة واشنطن تضمنت 4 بنود تطالب طهران بتبني نهج خفض التصعيد تجاه ما يجري في غزة"، محذرة من أن دخول إيران المباشر بالمواجهة سيقابل بتحرك عسكري أمريكي مباشر.واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل"، متابعًا: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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https://sputnikarabic.ae/20231017/إيران-في-رسالة-جديدة-إلى-إسرائيل-عليكم-أن-تأخذوا-تحذيراتنا-على-محمل-الجد-1082088332.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
أول رد من إيران على أنباء تلقيها رسالة من الأمريكيين بشأن قطاع غزة
تابعنا عبر
نفى سفير وممثل إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد إيرواني، مزاعم تلقيه رسالة من أمريكا بشأن قطاع غزة.
وقال إيرواني: "مثل هذه الأخبار عارية عن الصحة بالأساس وهي مرفوضة"، بحسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
ونقلت قناة
"الجزيرة"، عن مصادر إيرانية مطلعة، أمس الثلاثاء، بأن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سلمت ممثل طهران في الأمم المتحدة رسالة عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
وأضافت المصادر أن "رسالة واشنطن تضمنت 4 بنود تطالب طهران بتبني نهج خفض التصعيد تجاه ما يجري في غزة"، محذرة من أن دخول إيران المباشر بالمواجهة سيقابل بتحرك عسكري أمريكي مباشر.
واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".
وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وشدد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل"، متابعًا: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.