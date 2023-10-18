https://sputnikarabic.ae/20231018/إسرائيل-تقيم-مستشفى-ميدانيا-في-الجليل-استعدادا-لأي-تصعيد-على-الحدود-مع-لبنان-1082173336.html
إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا في الجليل استعدادا لأي تصعيد على الحدود مع لبنان
إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا في الجليل استعدادا لأي تصعيد على الحدود مع لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أقام مستشفى ميدانيا في الجليل، شمال البلاد، استعدادا لأي تصعيد على الجبهة مع لبنان. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T18:17+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أقام مستشفى ميدانيا في منطقة الجليل الأعلى بهدف التعاطي مع أي حالات إصابة خلال التصعيد مع لبنان على الحدود الشمالية.وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن استعدادات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية آخذة في التصاعد، وأن الجيش الإسرائيلي اضطر مع ذلك إلى إنشاء مستشفى ميداني في منطقة الجليل، بهدف استقبال أي مصابين في حال حدوث تصعيد على تلك الجبهة.وأكدت القناة أن، اليوم الأربعاء، كان اليوم الأكثر سخونة أو قتالا في الجبهة الشمالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، خلال الأيام القليلة الماضية فقط.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجهت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك على خلفية قرار صدر قبل أيام بإخلاء المستوطنات التي تبعد 2 كيلومتر فقط عن الحدود.وأوضح الموقع أن القرار الإسرائيلي لا يقضي بالإخلاء الفوري لتلك المستوطنات في الوقت الراهن، ضمن نطاق 2-5 كم من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-إخلاء-المستوطنات-بمسافة-5-كم-من-الحدود-مع-لبنان-1082167342.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل تقيم مستشفى ميدانيا في الجليل استعدادا لأي تصعيد على الحدود مع لبنان
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أقام مستشفى ميدانيا في الجليل، شمال البلاد، استعدادا لأي تصعيد على الجبهة مع لبنان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أقام مستشفى ميدانيا في منطقة الجليل الأعلى بهدف التعاطي مع أي حالات إصابة خلال التصعيد مع لبنان على الحدود الشمالية.
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن استعدادات الجيش الإسرائيلي
في المنطقة الشمالية آخذة في التصاعد، وأن الجيش الإسرائيلي اضطر مع ذلك إلى إنشاء مستشفى ميداني في منطقة الجليل، بهدف استقبال أي مصابين في حال حدوث تصعيد على تلك الجبهة.
وأكدت القناة أن، اليوم الأربعاء، كان اليوم الأكثر سخونة أو قتالا في الجبهة الشمالية على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، خلال الأيام القليلة الماضية فقط.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجهت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك على خلفية قرار صدر قبل أيام بإخلاء المستوطنات التي تبعد 2 كيلومتر فقط عن الحدود.
وأوضح الموقع أن القرار الإسرائيلي لا يقضي بالإخلاء الفوري لتلك المستوطنات
في الوقت الراهن، ضمن نطاق 2-5 كم من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل
.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.