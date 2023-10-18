https://sputnikarabic.ae/20231018/إغلاق-القنصلية-الأمريكية-في-أضنة-التركية-حتى-إشعار-آخر-1082174385.html
إغلاق القنصلية الأمريكية في أضنة التركية حتى إشعار آخر
إغلاق القنصلية الأمريكية في أضنة التركية حتى إشعار آخر
أعلنت الولايات المتحدة تعليق عمل قنصليتها في مدينة أضنة التركية جنوبي البلاد مؤقتا بعد مسيرة احتجاجية نظمت مساء الأربعاء على خلفية الوضع في غزة وهجوم متظاهرين... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T19:23+0000
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وقالت القنصلية في بيان، حسبما نقل الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأمريكية: "القنصلية الأمريكية في أضنة ستكون مغلقة أمام الزوار حتى إشعار آخر. يمكن للمواطنين الأمريكيين إعادة جدولة مواعيدهم في السفارة الأمريكية في أنقرة". كما أشارت إلى أنه "من المتوقع حدوث مظاهرات كبيرة مرتبطة بالأحداث في إسرائيل وقطاع غزة في جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".وأمرت البعثة الدبلوماسية موظفي الحكومة الأمريكية في تركيا بتقليل الحركة وتجنب الذهاب إلى القنصلية في أضنة.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية، تجمع عدة مئات من الأشخاص في أضنة مساء الأربعاء للاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية في غزة والهجوم على المستشفى الأهلي. ألقى الحشد الحجارة على المحيط الخارجي للقنصلية الأمريكية، وأشعلوا النيران، واخترقوا المحيط الخارجي ودمروا كاميرات المراقبة. واستخدمت الشرطة معدات خاصة والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وأصيب شرطي بحجر في وجهه.
https://sputnikarabic.ae/20231018/تظاهرة-منددة-بمجزرة-غزة-أمام-السفارة-الأمريكية-في-لبنان-فيديو-1082170410.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
إغلاق القنصلية الأمريكية في أضنة التركية حتى إشعار آخر
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أعلنت الولايات المتحدة تعليق عمل قنصليتها في مدينة أضنة التركية جنوبي البلاد مؤقتا بعد مسيرة احتجاجية نظمت مساء الأربعاء على خلفية الوضع في غزة وهجوم متظاهرين على المبنى.
وقالت القنصلية في بيان، حسبما نقل الموقع الإلكتروني للبعثة الدبلوماسية الأمريكية: "القنصلية الأمريكية في أضنة ستكون مغلقة أمام الزوار حتى إشعار آخر. يمكن للمواطنين الأمريكيين إعادة جدولة مواعيدهم في السفارة الأمريكية في أنقرة". كما أشارت إلى أنه "من المتوقع حدوث مظاهرات كبيرة مرتبطة بالأحداث في إسرائيل وقطاع غزة في جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وأمرت البعثة الدبلوماسية موظفي الحكومة الأمريكية في تركيا بتقليل الحركة وتجنب الذهاب إلى القنصلية في أضنة.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام التركية، تجمع عدة مئات من الأشخاص في أضنة مساء الأربعاء للاحتجاج على الإجراءات الإسرائيلية في غزة والهجوم على المستشفى الأهلي. ألقى الحشد الحجارة على المحيط الخارجي للقنصلية الأمريكية، وأشعلوا النيران، واخترقوا المحيط الخارجي ودمروا كاميرات المراقبة. واستخدمت الشرطة معدات خاصة والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وأصيب شرطي بحجر في وجهه.