عربي
https://sputnikarabic.ae/20231018/البنتاغون-يؤكد-أمر-الاستعداد-للانتشار-في-الشرق-الأوسط-1082133980.html
"البنتاغون" يؤكد أمر الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط
"البنتاغون" يؤكد أمر الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط
أعلنت الممثل الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر الجيش بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T05:28+0000
2023-10-18T05:28+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
وأضافت سينغ: "وضع أوستن نحو 2000 جندي وعددا من الوحدات في حالة تأهب قصوى من خلال أمر "الاستعداد للنشر"، ما يزيد من قدرة وزارة الدفاع على الاستجابة بسرعة للوضع الأمني المتغير في الشرق الأوسط".على الرغم من أمر أوستن بوضع القوات المسلحة الأمريكية في حالة تأهب قصوى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط.وأضافت سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع سيواصل تقييم موقع القوات العسكرية والحفاظ على اتصال وثيق مع حلفاء الأمريكيين.وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان، أن الوزير لويد أوستن، تحدث يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حماس"، وشدد على سلامة المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/إسرائيل-كل-ما-تحتاجه-غزة-هو-إرسال-مئات-الأطنان-من-المتفجرات-1082131720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, البنتاغون الأمريكي, طوفان الأقصى
العالم, البنتاغون الأمريكي, طوفان الأقصى

"البنتاغون" يؤكد أمر الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط

05:28 GMT 18.10.2023
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت الممثل الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر الجيش بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط.
وأضافت سينغ: "وضع أوستن نحو 2000 جندي وعددا من الوحدات في حالة تأهب قصوى من خلال أمر "الاستعداد للنشر"، ما يزيد من قدرة وزارة الدفاع على الاستجابة بسرعة للوضع الأمني المتغير في الشرق الأوسط".
على الرغم من أمر أوستن بوضع القوات المسلحة الأمريكية في حالة تأهب قصوى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط.
وأضافت سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع سيواصل تقييم موقع القوات العسكرية والحفاظ على اتصال وثيق مع حلفاء الأمريكيين.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
إسرائيل: كل ما تحتاجه غزة هو إرسال "مئات الأطنان من المتفجرات"
02:15 GMT
وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان، أن الوزير لويد أوستن، تحدث يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حماس"، وشدد على سلامة المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... مليون فلسطيني مهدد بالترحيل... صور وفيديو05:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала