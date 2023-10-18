https://sputnikarabic.ae/20231018/البنتاغون-يؤكد-أمر-الاستعداد-للانتشار-في-الشرق-الأوسط-1082133980.html
"البنتاغون" يؤكد أمر الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط
"البنتاغون" يؤكد أمر الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط
أعلنت الممثل الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر الجيش بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T05:28+0000
2023-10-18T05:28+0000
2023-10-18T05:28+0000
العالم
البنتاغون الأمريكي
طوفان الأقصى
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وأضافت سينغ: "وضع أوستن نحو 2000 جندي وعددا من الوحدات في حالة تأهب قصوى من خلال أمر "الاستعداد للنشر"، ما يزيد من قدرة وزارة الدفاع على الاستجابة بسرعة للوضع الأمني المتغير في الشرق الأوسط".على الرغم من أمر أوستن بوضع القوات المسلحة الأمريكية في حالة تأهب قصوى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط.وأضافت سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع سيواصل تقييم موقع القوات العسكرية والحفاظ على اتصال وثيق مع حلفاء الأمريكيين.وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان، أن الوزير لويد أوستن، تحدث يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حماس"، وشدد على سلامة المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/إسرائيل-كل-ما-تحتاجه-غزة-هو-إرسال-مئات-الأطنان-من-المتفجرات-1082131720.html
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سبوتنيك عربي
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العالم, البنتاغون الأمريكي, طوفان الأقصى
العالم, البنتاغون الأمريكي, طوفان الأقصى
"البنتاغون" يؤكد أمر الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط
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أعلنت الممثل الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر الجيش بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط.
وأضافت سينغ: "وضع أوستن نحو 2000 جندي وعددا من الوحدات في حالة تأهب قصوى من خلال أمر "الاستعداد للنشر"، ما يزيد من قدرة وزارة الدفاع على الاستجابة بسرعة للوضع الأمني المتغير في الشرق الأوسط".
على الرغم من أمر أوستن بوضع القوات المسلحة الأمريكية في حالة تأهب قصوى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط.
وأضافت سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع سيواصل تقييم موقع القوات العسكرية والحفاظ على اتصال وثيق مع حلفاء الأمريكيين.
وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان، أن الوزير لويد أوستن، تحدث يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حماس"، وشدد على سلامة المدنيين.