https://sputnikarabic.ae/20231018/الجامعة-العربية-تنكس-الأعلام-لمدة-3-أيام-حدادا-على-ضحايا-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082137453.html
الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الضحايا والجرحى في مستشفى المعمداني، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T07:06+0000
2023-10-18T07:06+0000
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وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة العربية، قامت بتنكيس الأعلام حدادًا على هذه "الجريمة البشعة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بنزلاء المستشفى العزّل عمدا.وقصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-الروسية-على-إسرائيل-تقديم-صور-أقمار-صناعية-تثبت-براءتها-من-قصف-المستشفى-في-غزة-1082134819.html
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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
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أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الضحايا والجرحى في مستشفى المعمداني، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت
وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة العربية، قامت بتنكيس الأعلام حدادًا على هذه "الجريمة البشعة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بنزلاء المستشفى العزّل عمدا.
وقصف الجيش الإسرائيلي
المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".