عربي
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجامعة-العربية-تنكس-الأعلام-لمدة-3-أيام-حدادا-على-ضحايا-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082137453.html
الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الضحايا والجرحى في مستشفى المعمداني، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T07:06+0000
2023-10-18T07:06+0000
جامعة الدول العربية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/17/1068140728_0:60:3429:1988_1920x0_80_0_0_7b75d9a85467141125cd01d1318da655.jpg
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة العربية، قامت بتنكيس الأعلام حدادًا على هذه "الجريمة البشعة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بنزلاء المستشفى العزّل عمدا.وقصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-الروسية-على-إسرائيل-تقديم-صور-أقمار-صناعية-تثبت-براءتها-من-قصف-المستشفى-في-غزة-1082134819.html
https://sputnikarabic.ae/20231018/لقطات-مروعة-لأطلال-مستشفى-المعمداني-في-غزة-فيديو-1082137092.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/17/1068140728_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_3b8fcb603c48afc6617237ba8514060b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

07:06 GMT 18.10.2023
© AP Photo / Amr Nabilنظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022.
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت جامعة الدول العربية تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على سقوط المئات من الضحايا والجرحى في مستشفى المعمداني، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجامعة العربية، قامت بتنكيس الأعلام حدادًا على هذه "الجريمة البشعة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بنزلاء المستشفى العزّل عمدا.
وقصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الخارجية الروسية: على إسرائيل تقديم صور أقمار صناعية تثبت براءتها من قصف المستشفى في غزة
06:22 GMT
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة كان يأوي نازحين فلسطينيين بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
لقطات مروعة "لأطلال" مستشفى المعمداني في غزة... فيديو
06:53 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала