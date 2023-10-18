https://sputnikarabic.ae/20231018/الجهاد-الإسلامي-إسرائيل-تفبرك-الأكاذيب-بشأن-مجزرة-المعمداني--1082127998.html

الجهاد الإسلامي: إسرائيل تفبرك الأكاذيب بشأن مجزرة المعمداني

الجهاد الإسلامي: إسرائيل تفبرك الأكاذيب بشأن مجزرة المعمداني

نفت جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مساء الثلاثاء، الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لها بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف مستشفى "المعمداني" في غزة، وأودى بحياة... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T00:44+0000

2023-10-18T00:44+0000

2023-10-18T00:44+0000

أخبار فرنسا

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان: "أنّ إسرائيل تحاول التنصّل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية"، مشيرة إلى أن إسرائيل "كعادتها في فبركة الأكاذيب، تحاول جاهدة التنصّل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكتبها بقصف المستشفى، وتوجيه أصابع الاتّهام نحو حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين".وقالت الحركة في بيانها: "نحن نؤكد أن الاتهامات التي يوجهها العدو هي زائفة وغير مبررة".ووفقًا للبيان، زعم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن دور، في البداية أن "الأسلحة والمتفجرات كانت تُخزن بشكل متعمد داخل المستشفى" وأن "الانفجار حدث داخل المستشفى بعد إطلاق الصواريخ من حولها".وكما أشار البيان، أكد الجيش الإسرائيلي بدوره أن الضربة التي وجهت للمستشفى كانت نتيجة إطلاق صاروخ فاشل.ووفقًا للبيان: "يُؤكد ذلك أن الكاذبين لا يتفقون على نسخة واحدة: هل تم إطلاق الصاروخ داخل المستشفى أم تعرضت لضربة بصاروخ أطلقته خارجها".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

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أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل