https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-غزة-بالتوجه-إلى-غرب-خان-يونس-1082134984.html
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالتوجه إلى غرب خان يونس
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالتوجه إلى غرب خان يونس
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان غزة بالانتقال إلى ما سماها "المنطقة الإنسانية" في المواسي غرب خان يونس، والتي قال إن المساعدات الإنسانية الدولية... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T06:24+0000
2023-10-18T06:24+0000
2023-10-18T06:24+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927289_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_90123715b61806d617a0a2097c25e745.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "يواصل مناشدة سكان شمالي القطاع ومدينة غزة الانتقال إلى منطقة المواسي الواقعة جنوبي وادي غزة".وأضاف أنه "يوصي بالتنقل إلى المناطق المفتوحة غربي خان يونس، في منطقة المواسي".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3 آلاف قتيل و12500 جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231018/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-ضحايا-مستشفى-المعمداني-وصلوا-مقطعي-الرؤوس-وأشلاء-ممزقة-1082133784.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0c/1081927289_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_4eb115d6c394bd689ddcd8d922c9d350.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالتوجه إلى غرب خان يونس
تابعنا عبر
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان غزة بالانتقال إلى ما سماها "المنطقة الإنسانية" في المواسي غرب خان يونس، والتي قال إن المساعدات الإنسانية الدولية ستُوجه إليها في حالة الضرورة.
وقال الجيش الإسرائيلي
في بيان، إنه "يواصل مناشدة سكان شمالي القطاع ومدينة غزة الانتقال إلى منطقة المواسي الواقعة جنوبي وادي غزة".
وأضاف أنه "يوصي بالتنقل إلى المناطق المفتوحة غربي خان يونس، في منطقة المواسي".
ويتعرض قطاع غزة
لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل
.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3 آلاف قتيل و12500 جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.