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الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالتوجه إلى غرب خان يونس
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالتوجه إلى غرب خان يونس
وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان غزة بالانتقال إلى ما سماها "المنطقة الإنسانية" في المواسي غرب خان يونس، والتي قال إن المساعدات الإنسانية الدولية... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T06:24+0000
2023-10-18T06:24+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "يواصل مناشدة سكان شمالي القطاع ومدينة غزة الانتقال إلى منطقة المواسي الواقعة جنوبي وادي غزة".وأضاف أنه "يوصي بالتنقل إلى المناطق المفتوحة غربي خان يونس، في منطقة المواسي".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3 آلاف قتيل و12500 جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231018/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-ضحايا-مستشفى-المعمداني-وصلوا-مقطعي-الرؤوس-وأشلاء-ممزقة-1082133784.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالتوجه إلى غرب خان يونس

06:24 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDالقصف الإسرائيلي في غزة
القصف الإسرائيلي في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان غزة بالانتقال إلى ما سماها "المنطقة الإنسانية" في المواسي غرب خان يونس، والتي قال إن المساعدات الإنسانية الدولية ستُوجه إليها في حالة الضرورة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "يواصل مناشدة سكان شمالي القطاع ومدينة غزة الانتقال إلى منطقة المواسي الواقعة جنوبي وادي غزة".
وأضاف أنه "يوصي بالتنقل إلى المناطق المفتوحة غربي خان يونس، في منطقة المواسي".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
قصف مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
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كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 3 آلاف قتيل و12500 جريح. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 1400 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" 199 إسرائيليا.
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