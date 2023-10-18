https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يشن-قصفا-مدفعيا-قرب-الحدود-مع-لبنان-1082130653.html
الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن قواته قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان، قال إنه ردا على حادثة إطلاق نار. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرضت قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231017/القوات-الجوية-الإسرائيلية-تعلن-قصف-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082117791.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان
00:12 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 00:24 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، شن قواته قصفا مدفعيا قرب الحدود مع لبنان، قال إنه ردا على حادثة إطلاق نار.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، تعرضت قوة عسكرية لإطلاق قذيفة مضادة للدروع في منطقة بلدة شتولا والسياج الأمني على الحدود اللبنانية.
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل
.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدةً "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.