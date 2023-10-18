https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعرض-موقعه-العسكري-للقصف-بالقرب-من-الحدود-مع-لبنان--1082160508.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض موقعه العسكري للقصف بالقرب من الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض موقعه العسكري للقصف بالقرب من الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء، عن تعرض موقعه العسكري في شمال البلاد للقصف بالقرب من الحدود مع لبنان، وأفاد بأنه رد بالقصف على مواقع إطلاق... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T13:27+0000

2023-10-18T13:27+0000

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وجاء في البيان على قناة "تلغرام" التابعة للجيش الإسرائيلي: "جنود الجيش الإسرائيلي يردون النار باتجاه مصدر إطلاق النار".وأضاف البيان: "في الآونة الأخيرة، أُطلقت أعيرة نارية في اتجاه موقع عسكري لجيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة مستوطنة زاريت بالقرب من الحدود مع لبنان". وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، في وقت سابق، أن مقاتلاتها تهاجم أهدافا تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.وقال سلاح الجو الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه "في هذه الأثناء، يتم قصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان".وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، أن دفاعاته الجوية اعترضت طائرة مسيرة اقتربت إلى المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان.وكان "حزب الله" قد أعلن، في بيان صباح يوم أمس، عن "استهداف آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة".

https://sputnikarabic.ae/20231018/جنرال-إسرائيلي-سابق-الهجوم-على-مستشفى-المعمداني-لن-يوقف-الجيش-الإسرائيلي-عن-استمرار-الحرب-على-غزة-1082158990.html

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