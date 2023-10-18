https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإيراني-يدعو-الأمم-المتحدة-إلى-عقد-اجتماع-طارىء-لوقف-جرائم-إسرائيل-1082146466.html

الجيش الإيراني يدعو الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم إسرائيل

الجيش الإيراني يدعو الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم إسرائيل

أدان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، اليوم الأربعاء، "الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل في الهجوم على مستشفى المعمداني في... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T10:44+0000

2023-10-18T10:44+0000

2023-10-18T10:44+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067393576_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_d79cf61d465c7ccd008ff2a739769f7c.jpg

ودعا باقري، في كلمة له، الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارىء لوقف جرائم الحرب هذه وملاحقة قادة هذا الكيان المجرم"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لاستقبال الجرحى وإرسال فرق الإغاثة والأطقم الطبية"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "أمام هذه المآسي الإنسانية، يجب على مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية أن تنهي صمتها وتمنع استمرار هذه الإبادة الجماعية. واليوم الصمت أو الاكتفاء بإصدار بيان دبلوماسي هو مرافقة واصطفاف للكيان الصهيوني المتعطش للدماء".وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، أنه "تواصل مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لتنسيق وجهات النظر بشأن جرائم إسرائيل قبل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي".ودعا عبد اللهيان "الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني"، مشددًا على ضرورة "طرد سفراء النظام الإسرائيلي من الدول التي لها علاقات معه".واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.يأتي ذلك غداة قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، مشيرة إلى أن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، سقطوا ما بين شهيد وجريح".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

https://sputnikarabic.ae/20231018/أول-رد-من-إيران-على-أنباء-تلقيها-رسالة-من-الأمريكيين-بشأن-قطاع-غزة-1082138299.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الإيراني-يعلن-الحداد-العام-على-أرواح-شهداء-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082127391.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/وزير-خارجية-إيران-احتمال-توسع-الحرب-في-غزة-لجبهات-أخرى-يقترب-من-المرحلة-الحتمية-1082087947.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم