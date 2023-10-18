https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الروسي-يدمر-صاروخ-جدام-أمريكي-وزورقا-أوكرانيا-مسيرا--عاجل-1082159507.html
الجيش الروسي يدمر صاروخ "جدام" أمريكيا وزورقا أوكرانيا مسيرا
الجيش الروسي يدمر صاروخ "جدام" أمريكيا وزورقا أوكرانيا مسيرا
دمرت قوات أسطول البحر الأسود زورقًا مسيرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الأوسط من البحر الأسود، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T12:49+0000
2023-10-18T12:49+0000
2023-10-18T13:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة: "دمرت قوات أسطول البحر الأسود زورقًا مسيرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الأوسط من البحر الأسود".كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ من راجمة هيمارس، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.وأسقطت القوات الجوية الروسية والطيران البحري لأسطول البحر الأسود طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ودمرت زورقًا أوكرانيًا خلال الأسبوع الماضي (من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول).وأضافت: "أسقط الطيران التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه طائرة هجومية من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".في 6 أكتوبر الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية تابعة لأسطول البحر الأسود اكتشفت ودمرت قاربًا مسيرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم.وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران الهجومي وطيران الجيش ونيران المدفعية، هجوماً شنته مفرزة هجومية من اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ألحقت تم تحييد أفراد ومعدات لواء الهجوم الجوي 82 واللواء الميكانيكي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى محور خيرسون، تم قمع أنشطة أربع مجموعات تخريبية واستطلاعية في منطقتي بودستيبنوي وبويما.كما تم تدمير مدفع "إم- 777" أمريكي الصنع ومدفعي هاوتزر من طراز "دي- 30".
https://sputnikarabic.ae/20231018/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يدمر-مستودعات-استراتيجية-للقوات-الجوية-الأوكرانية--عاجل-1082159633.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
الجيش الروسي يدمر صاروخ "جدام" أمريكيا وزورقا أوكرانيا مسيرا
12:49 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 13:07 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
دمرت قوات أسطول البحر الأسود زورقًا مسيرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الأوسط من البحر الأسود، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "دمرت قوات أسطول البحر الأسود زورقًا مسيرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الأوسط من البحر الأسود".
كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ من راجمة هيمارس، بالإضافة إلى قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.
وأسقطت القوات الجوية الروسية والطيران البحري لأسطول البحر الأسود طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" ودمرت زورقًا أوكرانيًا خلال الأسبوع الماضي (من 7 إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول).
وأضافت: "أسقط الطيران التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيه طائرة هجومية من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
في 6 أكتوبر الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن مروحية تابعة لأسطول البحر الأسود اكتشفت ودمرت قاربًا مسيرًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية كان متجهًا نحو شبه جزيرة القرم.
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بدعم من الطيران الهجومي وطيران الجيش ونيران المدفعية، هجوماً شنته مفرزة هجومية من اللواء 71 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فيربوفوي مقاطعة زابوروجيه.
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه، ألحقت تم تحييد أفراد ومعدات لواء الهجوم الجوي 82 واللواء الميكانيكي 116 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو يوميا ما يصل إلى 85 عسكريا وعربتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر إم 119 أمريكي الصنع.
وعلى محور خيرسون، تم قمع أنشطة أربع مجموعات تخريبية واستطلاعية في منطقتي بودستيبنوي وبويما.
وتم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكريًا أوكرانيًا وسيارتين عسكريتين في هذا الاتجاه.
كما تم تدمير مدفع "إم- 777" أمريكي الصنع ومدفعي هاوتزر من طراز "دي- 30".