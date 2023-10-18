https://sputnikarabic.ae/20231018/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-إخلاء-المستوطنات-بمسافة-5-كم-من-الحدود-مع-لبنان-1082167342.html

الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء المستوطنات بمسافة 5 كم من الحدود مع لبنان

الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء المستوطنات بمسافة 5 كم من الحدود مع لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إخلاء المستوطنات على مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T15:20+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وجهت بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك على خلفية قرار صدر قبل أيام بإخلاء المستوطنات التي تبعد 2 كيلومتر فقط عن الحدود.وأوضح الموقع أن القرار الإسرائيلي لا يقضي بالإخلاء الفوري لتلك المستوطنات في الوقت الراهن، ضمن نطاق 2-5 كم من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان، حيث شدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة، بحسب البيان.وأشار الجيش في بيانه العسكري إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم، أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إغلاقا-كاملا-لمسافة-4-كم-مع-الحدود-اللبنانية-وحظر-الحركة-فيها-1082022278.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعرض-موقعه-العسكري-للقصف-بالقرب-من-الحدود-مع-لبنان--1082160508.html

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