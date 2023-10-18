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https://sputnikarabic.ae/20231018/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-إخلاء-المستوطنات-بمسافة-5-كم-من-الحدود-مع-لبنان-1082167342.html
الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء المستوطنات بمسافة 5 كم من الحدود مع لبنان
الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء المستوطنات بمسافة 5 كم من الحدود مع لبنان
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إخلاء المستوطنات على مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:20+0000
2023-10-18T15:20+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وجهت بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك على خلفية قرار صدر قبل أيام بإخلاء المستوطنات التي تبعد 2 كيلومتر فقط عن الحدود.وأوضح الموقع أن القرار الإسرائيلي لا يقضي بالإخلاء الفوري لتلك المستوطنات في الوقت الراهن، ضمن نطاق 2-5 كم من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان، حيث شدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة، بحسب البيان.وأشار الجيش في بيانه العسكري إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم، أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231015/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إغلاقا-كاملا-لمسافة-4-كم-مع-الحدود-اللبنانية-وحظر-الحركة-فيها-1082022278.html
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تعرض-موقعه-العسكري-للقصف-بالقرب-من-الحدود-مع-لبنان--1082160508.html
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أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الحكومة الإسرائيلية توافق على إخلاء المستوطنات بمسافة 5 كم من الحدود مع لبنان

15:20 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidسيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ، تقوم بدوريات على طريق في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل ، 21 يوليو ، 2023.
سيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ، تقوم بدوريات على طريق في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل ، 21 يوليو ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إخلاء المستوطنات على مسافة 5 كم من الحدود مع لبنان.
وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "0404"، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وجهت بإخلاء المستوطنات الواقعة على بعد 5 كيلومترات عن الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك على خلفية قرار صدر قبل أيام بإخلاء المستوطنات التي تبعد 2 كيلومتر فقط عن الحدود.
جنود من الجيش اللبناني يقفون على طول السياج الشائك الذي يحدّد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بينما تقوم حفارة من بلدية كفرشوبا بجنوب لبنان بإزالة الأرض لفتح طريق بالقرب من الخط الأزرق ، احتجاجًا على أعمال البناء الإسرائيلية المجاورة ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن الإغلاق الكامل لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها
15 أكتوبر, 08:52 GMT
وأوضح الموقع أن القرار الإسرائيلي لا يقضي بالإخلاء الفوري لتلك المستوطنات في الوقت الراهن، ضمن نطاق 2-5 كم من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
ويوم الأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عزلا كاملا لمسافة 4 كم مع الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها، وذلك بعد إجراء عملية تقييم للوضع الأمني في المنطقة الشمالية الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان عسكري له أنه قرر إغلاق المنطقة الحدودية مع لبنان لمسافة 4 كم، بشكل تام، بعد واقعة إطلاق النار بين الطرفين، وإجراء تل أبيب تقييما للوضع الأمني في تلك المنطقة، بحسب البيان، حيث شدد الجيش الإسرائيلي على أن الدخول إلى المنطقة الحدودية مع لبنان ممنوع منعا باتا، داعيا المواطنين الإسرائيليين إلى توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة، بحسب البيان.
وأشار الجيش في بيانه العسكري إلى أن المواطنين المقيمين على الحدود الشمالية مع لبنان، وعلى مسافة تصل إلى 2 كم، أن يكونوا مجاورين لمنطقة محمية أو في أماكن طوارئ.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفر شوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض موقعه العسكري للقصف بالقرب من الحدود مع لبنان
13:27 GMT
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.
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