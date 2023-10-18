عربي
https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-التركية-قطر-تفاوض-حماس-بشأن-تبادل-الأسرى-وأنقرة-تراقب-العملية-1082137248.html
الخارجية التركية: قطر تفاوض "حماس" بشأن تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية
الخارجية التركية: قطر تفاوض "حماس" بشأن تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية
أفاد وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، بأن قطر تتفاوض مع القادة السياسيين لـ"حماس" بشأن قضية تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية، لكن لا توجد تفاصيل حتى... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T06:59+0000
2023-10-18T06:59+0000
العالم
اسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
وأشار فيدان إلى أن بعض الدول، ولا سيما قطر، تعمل أيضا بشكل مكثف على تبادل الأسرى، والقادة السياسيون لـ"حماس" موجودون في قطر ويتفاوضون.وأكد الوزير التركي: "لقد أوعز سفيرنا، الذي يبلغنا عن التقدم المحرز في المفاوضات، بأنهم يلتقون هناك من وقت لآخر مع أصدقائنا والمحاورين، وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس".وبلغ عدد الضحايا في قطاع غزة نحو ثلاثة آلاف شخص، وتجاوز عدد القتلى من السكان الإسرائيليين الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتم الإبلاغ عن العديد من القتلى والمفقودين الروس، وكذلك مواطني الدول الأخرى. ووفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو150 إسرائيليا من قبل حماس، وذكرت الحركة نفسها أن هناك نحو200-250 سجينا في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231018/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يوجه-طلبا-عاجلا-إلى-مواطنيه-في-الدول-العربية-1082136907.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى

الخارجية التركية: قطر تفاوض "حماس" بشأن تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية

06:59 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، بأن قطر تتفاوض مع القادة السياسيين لـ"حماس" بشأن قضية تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية، لكن لا توجد تفاصيل حتى الآن.
وأشار فيدان إلى أن بعض الدول، ولا سيما قطر، تعمل أيضا بشكل مكثف على تبادل الأسرى، والقادة السياسيون لـ"حماس" موجودون في قطر ويتفاوضون.
وأكد الوزير التركي: "لقد أوعز سفيرنا، الذي يبلغنا عن التقدم المحرز في المفاوضات، بأنهم يلتقون هناك من وقت لآخر مع أصدقائنا والمحاورين، وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس".

ونقلت قناة "هابر" التركية عن الوزير، قوله: "لقد طرحت الأطراف مطالبها علينا، ومنذ اليوم الأول كان هناك من طلبوا منا المساعدة في تحرير مواطنيهم".

إجلاء الإسرائيليين من إسرائيل - مواطن نمساوي يصل مطار شويتشات بالقرب من فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوجه طلبا عاجلا إلى مواطنيه في الدول العربية
06:39 GMT
وبلغ عدد الضحايا في قطاع غزة نحو ثلاثة آلاف شخص، وتجاوز عدد القتلى من السكان الإسرائيليين الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتم الإبلاغ عن العديد من القتلى والمفقودين الروس، وكذلك مواطني الدول الأخرى.
ووفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو150 إسرائيليا من قبل حماس، وذكرت الحركة نفسها أن هناك نحو200-250 سجينا في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала