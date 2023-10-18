https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-التركية-قطر-تفاوض-حماس-بشأن-تبادل-الأسرى-وأنقرة-تراقب-العملية-1082137248.html
الخارجية التركية: قطر تفاوض "حماس" بشأن تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية
الخارجية التركية: قطر تفاوض "حماس" بشأن تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية
أفاد وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، بأن قطر تتفاوض مع القادة السياسيين لـ"حماس" بشأن قضية تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية، لكن لا توجد تفاصيل حتى... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T06:59+0000
2023-10-18T06:59+0000
2023-10-18T06:59+0000
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وأشار فيدان إلى أن بعض الدول، ولا سيما قطر، تعمل أيضا بشكل مكثف على تبادل الأسرى، والقادة السياسيون لـ"حماس" موجودون في قطر ويتفاوضون.وأكد الوزير التركي: "لقد أوعز سفيرنا، الذي يبلغنا عن التقدم المحرز في المفاوضات، بأنهم يلتقون هناك من وقت لآخر مع أصدقائنا والمحاورين، وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس".وبلغ عدد الضحايا في قطاع غزة نحو ثلاثة آلاف شخص، وتجاوز عدد القتلى من السكان الإسرائيليين الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتم الإبلاغ عن العديد من القتلى والمفقودين الروس، وكذلك مواطني الدول الأخرى. ووفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو150 إسرائيليا من قبل حماس، وذكرت الحركة نفسها أن هناك نحو200-250 سجينا في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231018/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يوجه-طلبا-عاجلا-إلى-مواطنيه-في-الدول-العربية-1082136907.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى
الخارجية التركية: قطر تفاوض "حماس" بشأن تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية
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أفاد وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، بأن قطر تتفاوض مع القادة السياسيين لـ"حماس" بشأن قضية تبادل الأسرى وأنقرة تراقب العملية، لكن لا توجد تفاصيل حتى الآن.
وأشار فيدان إلى أن بعض الدول، ولا سيما قطر، تعمل أيضا بشكل مكثف على تبادل الأسرى، والقادة السياسيون لـ"حماس" موجودون في قطر ويتفاوضون.
وأكد الوزير التركي: "لقد أوعز سفيرنا، الذي يبلغنا عن التقدم المحرز في المفاوضات، بأنهم يلتقون هناك من وقت لآخر مع أصدقائنا والمحاورين، وحتى الآن لا يوجد شيء ملموس".
ونقلت قناة "هابر" التركية عن الوزير، قوله: "لقد طرحت الأطراف مطالبها علينا، ومنذ اليوم الأول كان هناك من طلبوا منا المساعدة في تحرير مواطنيهم".
وبلغ عدد الضحايا في قطاع غزة نحو ثلاثة آلاف شخص
، وتجاوز عدد القتلى من السكان الإسرائيليين الألف، وأصيب عدة آلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتم الإبلاغ عن العديد من القتلى والمفقودين الروس، وكذلك مواطني الدول الأخرى.
ووفقا لمصادر مختلفة، قد تم احتجاز نحو150 إسرائيليا من قبل حماس، وذكرت الحركة نفسها أن هناك نحو200-250 سجينا في قطاع غزة.