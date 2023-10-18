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https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-الروسية-تعلق-على-قصف-مستشفى-في-غزة-أحداث-الشرق-الأوسط-موجهة-من-لندن-وواشنطن-1082137945.html
الخارجية الروسية تعلق على قصف مستشفى في غزة: أحداث الشرق الأوسط "موجهة" من لندن وواشنطن
الخارجية الروسية تعلق على قصف مستشفى في غزة: أحداث الشرق الأوسط "موجهة" من لندن وواشنطن
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتبر القصف على مستشفى في غزة جريمة وفعل مجرد من الإنسانية. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T07:38+0000
2023-10-18T07:38+0000
العالم
روسيا
طوفان الأقصى
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وقالت زاخاروفا على أثير إذاعة "سبوتنيك": "بالطبع، نحن نصف مثل هذا العمل الإجرامي، بأنه جريمة مجردة من الإنسانية".وتعرض المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء، للقصف. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا، معظمهم من النساء والأطفال. ومن جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية.وقال رئيس مجلس الشوری الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، إنه "أمام أعين العالم، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية رهيبة لشعب غزة المظلوم".وأوضح قاليباف، في تصريحات له، أن "الصهاينة يفتحون أبواب الجحيم وفاضوا غضب المسلمين بأيديهم وبهذه الفظائع التي لا نهاية لها، سيدمرون سلالتهم"، مشيرا إلى أنهم كشفوا للعالم وجههم القبيح وأيديهم الدموية وأظهروا أن حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية أصبحت في عصرنا كلامًا لا معنى له على الإطلاق"، حسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجامعة-العربية-تنكس-الأعلام-لمدة-3-أيام-حدادا-على-ضحايا-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082137453.html
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العالم, روسيا, طوفان الأقصى
العالم, روسيا, طوفان الأقصى

الخارجية الروسية تعلق على قصف مستشفى في غزة: أحداث الشرق الأوسط "موجهة" من لندن وواشنطن

07:38 GMT 18.10.2023
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتبر القصف على مستشفى في غزة جريمة وفعل مجرد من الإنسانية.
وقالت زاخاروفا على أثير إذاعة "سبوتنيك": "بالطبع، نحن نصف مثل هذا العمل الإجرامي، بأنه جريمة مجردة من الإنسانية".

وأضافت زاخاروفا بأن الوضع في الشرق الأوسط يتطور بشكل مأساوي ويكتسب زخمًا مروعًا، قائلة: "لم ينشأ (هذا الوضع) من تلقاء نفسه، كله موجه من واشنطن ولندن".

نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الجامعة العربية تنكس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة
07:06 GMT
وتعرض المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء، للقصف. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا، معظمهم من النساء والأطفال. ومن جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية.
وقال رئيس مجلس الشوری الإسلامي الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، إنه "أمام أعين العالم، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية رهيبة لشعب غزة المظلوم".
وأوضح قاليباف، في تصريحات له، أن "الصهاينة يفتحون أبواب الجحيم وفاضوا غضب المسلمين بأيديهم وبهذه الفظائع التي لا نهاية لها، سيدمرون سلالتهم"، مشيرا إلى أنهم كشفوا للعالم وجههم القبيح وأيديهم الدموية وأظهروا أن حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية أصبحت في عصرنا كلامًا لا معنى له على الإطلاق"، حسب قوله.
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