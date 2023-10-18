https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-الروسية-على-إسرائيل-تقديم-صور-أقمار-صناعية-تثبت-براءتها-من-قصف-المستشفى-في-غزة-1082134819.html

الخارجية الروسية: على إسرائيل تقديم صور أقمار صناعية تثبت براءتها من قصف المستشفى في غزة

الخارجية الروسية: على إسرائيل تقديم صور أقمار صناعية تثبت براءتها من قصف المستشفى في غزة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن على إسرائيل، بمشاركة شركائها الأمريكيين، تقديم صور بالأقمار الصناعية تثبت عدم تورطها في الضربة... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T06:22+0000

2023-10-18T06:22+0000

2023-10-18T06:22+0000

العالم

روسيا

طوفان الأقصى

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وأوضحت زاخاروفا، في حديثها لراديو "سبوتنيك": "من الواضح أننا نرى الآن رغبة في إعفاء أنفسنا من المسؤولية، إذا كانت هناك نوايا جادة وراء هذه المحاولة، ليس فقط الكلمات، ولكن النوايا الجادة لإثبات براءتهم، فإنهم بحاجة ليس فقط للتعليقات في وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية، ولكن عليهم تقديم الحقائق أيضا".وتعرض المستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي، وأفادت وزارة الصحة في غزة بقتل أكثر من 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال.وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-4-من-قواته-في-قصف-بقذيفة-مضادة-للدروع-من-لبنان-1082134590.html

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العالم, روسيا, طوفان الأقصى