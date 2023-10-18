https://sputnikarabic.ae/20231018/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082131586.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T01:50+0000
2023-10-18T01:50+0000
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وكتب جلادكوف عبر قناته بموقع تليغرام: "في منطقة بيلغورود ومنطقة مدينة ياكوفليف، قامت نظام الدفاع الجوي بإسقاط 6 طائرات مسيرة. تقوم الخدمات العملية بتوضيح المعلومات حول الآثار على الأرض. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا أو تدمير".وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231016/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-3-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082079814.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
01:50 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 02:00 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات أو خسائر حتى الآن.
وكتب جلادكوف عبر قناته بموقع تليغرام: "في منطقة بيلغورود ومنطقة مدينة ياكوفليف، قامت نظام الدفاع الجوي بإسقاط 6 طائرات مسيرة. تقوم الخدمات العملية بتوضيح المعلومات حول الآثار على الأرض. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا أو تدمير".
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك
باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية
في أراضي البلاد خلال الليل.