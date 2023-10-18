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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082131586.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T01:50+0000
2023-10-18T02:00+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وكتب جلادكوف عبر قناته بموقع تليغرام: "في منطقة بيلغورود ومنطقة مدينة ياكوفليف، قامت نظام الدفاع الجوي بإسقاط 6 طائرات مسيرة. تقوم الخدمات العملية بتوضيح المعلومات حول الآثار على الأرض. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا أو تدمير".وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231016/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-3-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082079814.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود

01:50 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 02:00 GMT 18.10.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات أو خسائر حتى الآن.
وكتب جلادكوف عبر قناته بموقع تليغرام: "في منطقة بيلغورود ومنطقة مدينة ياكوفليف، قامت نظام الدفاع الجوي بإسقاط 6 طائرات مسيرة. تقوم الخدمات العملية بتوضيح المعلومات حول الآثار على الأرض. وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا أو تدمير".
تداعيات هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية على منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
16 أكتوبر, 21:19 GMT
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
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