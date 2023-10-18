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الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الدفاع-الروسية-تدمير-28-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بيلغورود-وكورسك-والبحر-الأسود-1082132760.html
الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوي قام بالتقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك، بالإضافة إلى البحر... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T03:35+0000
2023-10-18T03:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان: "ليلة اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة".وأضاف البيان: "باستخدام وسائل الدفاع الجوي البارعة فوق مناطق بيلغورود وكورسك ومياه البحر الأسود، تم التقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات أو خسائر حتى الآن.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082131586.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود

03:35 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 03:44 GMT 18.10.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوي قام بالتقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك، بالإضافة إلى البحر الأسود، خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان: "ليلة اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 6 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود
01:50 GMT
وأضاف البيان: "باستخدام وسائل الدفاع الجوي البارعة فوق مناطق بيلغورود وكورسك ومياه البحر الأسود، تم التقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات أو خسائر حتى الآن.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
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