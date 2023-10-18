https://sputnikarabic.ae/20231018/الدفاع-الروسية-تدمير-28-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بيلغورود-وكورسك-والبحر-الأسود-1082132760.html
الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود
الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوي قام بالتقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك، بالإضافة إلى البحر... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T03:35+0000
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2023-10-18T03:44+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "ليلة اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة".وأضاف البيان: "باستخدام وسائل الدفاع الجوي البارعة فوق مناطق بيلغورود وكورسك ومياه البحر الأسود، تم التقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات أو خسائر حتى الآن.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-6-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1082131586.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الروسية: تدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك والبحر الأسود
03:35 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 03:44 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن نظام الدفاع الجوي قام بالتقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق بيلغورود وكورسك، بالإضافة إلى البحر الأسود، خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان: "ليلة اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة".
وأضاف البيان: "باستخدام وسائل الدفاع الجوي البارعة فوق مناطق بيلغورود وكورسك ومياه البحر الأسود، تم التقاط وتدمير 28 طائرة مسيرة أوكرانية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة فوق المقاطعة
، مشيرا إلى أنه، وفقًا للمعلومات الأولية، لا يوجد إصابات أو خسائر حتى الآن.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك
باستخدام الطائرات المسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.