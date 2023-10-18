https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الروسي-منتدى-الحزام-والطريق-يحقق-التعاون-والتكامل-الاقتصادي-بين-مختلف-الشركاء-1082132284.html
الرئيس الروسي: منتدى الحزام والطريق يحقق التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف الشركاء
الرئيس الروسي: منتدى الحزام والطريق يحقق التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف الشركاء
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، إن منتدى الحزام والطريق يحقق التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف الشركاء. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T02:49+0000
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وأضاف بوتين في كلمته خلال افتتاح المنتدى: "روسيا تسعى إلى العمل والتعاون مع الشركاء عبر شبكة مواصلات مهمة". ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/وصول-الرئيس-الروسي-إلى-منتدى-حزام-واحد---طريق-واحد-1082131861.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم
الرئيس الروسي: منتدى الحزام والطريق يحقق التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف الشركاء
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، إن منتدى الحزام والطريق يحقق التعاون والتكامل الاقتصادي بين مختلف الشركاء.
وأضاف بوتين في كلمته خلال افتتاح المنتدى: "روسيا تسعى إلى العمل والتعاون مع الشركاء عبر شبكة مواصلات مهمة".
ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.