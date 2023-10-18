https://sputnikarabic.ae/20231018/السفير-الروسي-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-تسعى-إلى-حدوث-تصادم-مباشر-بين-الناتو-وروسيا-1082131211.html

السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تسعى إلى حدوث تصادم مباشر بين الناتو وروسيا

السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تسعى إلى حدوث تصادم مباشر بين الناتو وروسيا

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتبع سياسة لتقويض العلاقات الثنائية بشكل كامل والتصعيد المباشر لحلف الناتو مع... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T01:29+0000

2023-10-18T01:29+0000

2023-10-18T01:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال أنطونوف، للصحفيين، ردا على تسليم الولايات المتحدة صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا: "واشنطن تتبع بنزاهة سياسة لتقويض العلاقات الثنائية بيننا. لقد حذرنا مرارًا الإدارة من الخطوات الاستفزازية".وأضاف: "لقد شرحنا أن تسليح نظام كييف يؤثر بشكل كبير على الأمان الاستراتيجي والإقليمي. الولايات المتحدة تستمر في الدفع نحو التصعيد المباشر مع روسيا في وحلف الناتو".وقال السفير الروسي: "لن تؤثر أي "هدايا" أمريكية على توزيع القوات في منطقة الدفاع الجوي. سيتم تنفيذ جميع مهام العمليات العسكرية الخاصة".وفي وقت سابق، أقر البيت الأبيض تسليم صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا بناءً على معلومات سابقة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-إرسال-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1082114538.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/زيلينسكي-يؤكد-استخدام-القوات-الأوكرانية-لصواريخ-أتاكمز-الأمريكية-1082116977.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم