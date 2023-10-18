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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/السفير-الروسي-في-واشنطن-الولايات-المتحدة-تسعى-إلى-حدوث-تصادم-مباشر-بين-الناتو-وروسيا-1082131211.html
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تسعى إلى حدوث تصادم مباشر بين الناتو وروسيا
السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تسعى إلى حدوث تصادم مباشر بين الناتو وروسيا
قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتبع سياسة لتقويض العلاقات الثنائية بشكل كامل والتصعيد المباشر لحلف الناتو مع... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T01:29+0000
2023-10-18T01:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال أنطونوف، للصحفيين، ردا على تسليم الولايات المتحدة صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا: "واشنطن تتبع بنزاهة سياسة لتقويض العلاقات الثنائية بيننا. لقد حذرنا مرارًا الإدارة من الخطوات الاستفزازية".وأضاف: "لقد شرحنا أن تسليح نظام كييف يؤثر بشكل كبير على الأمان الاستراتيجي والإقليمي. الولايات المتحدة تستمر في الدفع نحو التصعيد المباشر مع روسيا في وحلف الناتو".وقال السفير الروسي: "لن تؤثر أي "هدايا" أمريكية على توزيع القوات في منطقة الدفاع الجوي. سيتم تنفيذ جميع مهام العمليات العسكرية الخاصة".وفي وقت سابق، أقر البيت الأبيض تسليم صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا بناءً على معلومات سابقة.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-إرسال-صواريخ-أتاكمز-سرا-إلى-أوكرانيا-1082114538.html
https://sputnikarabic.ae/20231017/زيلينسكي-يؤكد-استخدام-القوات-الأوكرانية-لصواريخ-أتاكمز-الأمريكية-1082116977.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

السفير الروسي في واشنطن: الولايات المتحدة تسعى إلى حدوث تصادم مباشر بين الناتو وروسيا

01:29 GMT 18.10.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Vladimir Pesnya
/
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قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتبع سياسة لتقويض العلاقات الثنائية بشكل كامل والتصعيد المباشر لحلف الناتو مع روسيا.
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
إعلام: إرسال صواريخ "أتاكمز" سرا إلى أوكرانيا
أمس, 14:49 GMT
وقال أنطونوف، للصحفيين، ردا على تسليم الولايات المتحدة صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا: "واشنطن تتبع بنزاهة سياسة لتقويض العلاقات الثنائية بيننا. لقد حذرنا مرارًا الإدارة من الخطوات الاستفزازية".
وأضاف: "لقد شرحنا أن تسليح نظام كييف يؤثر بشكل كبير على الأمان الاستراتيجي والإقليمي. الولايات المتحدة تستمر في الدفع نحو التصعيد المباشر مع روسيا في وحلف الناتو".
وقال السفير الروسي: "لن تؤثر أي "هدايا" أمريكية على توزيع القوات في منطقة الدفاع الجوي. سيتم تنفيذ جميع مهام العمليات العسكرية الخاصة".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
زيلينسكي يؤكد استخدام القوات الأوكرانية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية
أمس, 16:36 GMT
وفي وقت سابق، أقر البيت الأبيض تسليم صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا بناءً على معلومات سابقة.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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