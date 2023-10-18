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https://sputnikarabic.ae/20231018/السفير-الروسي-لدى-إسرائيل-هذه-ليست-المرة-الأولى-التي-يستهدف-فيها-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082140683.html
السفير الروسي لدى إسرائيل: هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مستشفى المعمداني في غزة
السفير الروسي لدى إسرائيل: هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مستشفى المعمداني في غزة
قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، إنه وفقا لمعلومات البعثة الدبلوماسية الروسية، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T09:12+0000
2023-10-18T09:12+0000
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وأضاف فيكتوروف في تصريح لقناة "روسيا 24": "قبل بضعة أيام، تم استهداف هذا المكان، ولكن لم يكن هناك دمار وحشي مثل هذه المرة".وتعرض مستشفى "الأهلي المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".وفي وقت سابق اليوم، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تعتبر القصف على مستشفى في غزة جريمة وفعل مجرد من الإنسانية.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-الروسية-على-إسرائيل-تقديم-صور-أقمار-صناعية-تثبت-براءتها-من-قصف-المستشفى-في-غزة-1082134819.html
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روسيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

السفير الروسي لدى إسرائيل: هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها مستشفى المعمداني في غزة

09:12 GMT 18.10.2023
© AFP 2023قصف مستشفيات غزة
قصف مستشفيات غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023
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قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، اليوم الأربعاء، إنه وفقا لمعلومات البعثة الدبلوماسية الروسية، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة، منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف فيكتوروف في تصريح لقناة "روسيا 24": "قبل بضعة أيام، تم استهداف هذا المكان، ولكن لم يكن هناك دمار وحشي مثل هذه المرة".
وتعرض مستشفى "الأهلي المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.
من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الخارجية الروسية: على إسرائيل تقديم صور أقمار صناعية تثبت براءتها من قصف المستشفى في غزة
06:22 GMT
وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
وفي وقت سابق اليوم، صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تعتبر القصف على مستشفى في غزة جريمة وفعل مجرد من الإنسانية.
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
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