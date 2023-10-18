https://sputnikarabic.ae/20231018/السيسي-لإسرائيل-لماذا-لا-يتم-نقل-المدنيين-من-غزة-إلى-صحراء-النقب-بدلا-من-سيناء-1082139459.html
السيسي لإسرائيل: لماذا لا يتم نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء
السيسي لإسرائيل: لماذا لا يتم نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر". 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T08:29+0000
2023-10-18T08:29+0000
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وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.وأضاف أن "قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية"، محذرا من أن "تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".وأكد أن "ما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلمَ لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائلية لحين انتهاء العمليات العسكرية بدلا من شبه جزيرة سيناء".وحذر من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.وختم السيسي بالقول، إن "مصر لا تريد أن تتحول سيناء إلى قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل وأنها لن تسمح في الوقت نفسه بتصفية القضية الفلسطينية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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https://sputnikarabic.ae/20231016/قناة-حكومية-مصرية-تعرض-فيديو-لآثار-القصف-الإسرائيلي-على-معبر-رفح-1082077516.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا
السيسي لإسرائيل: لماذا لا يتم نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "ما يحدث في قطاع غزة الآن هو محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر".
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن "مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح إلا أن القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله"، مؤكدا رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأضاف أن "قطاع غزة الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية"، محذرا من أن "تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر سيتبعه تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن".
وأكد أن "ما يحدث في غزة ليس عملا ضد حماس وإنما لدفع السكان للمغادرة"، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك فكرة للتهجير فلمَ لا يتم نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائلية لحين انتهاء العمليات العسكرية بدلا من شبه جزيرة سيناء".
وحذر من أن "ملايين المصريين مستعدون للتظاهر رفضا لفكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة.
وختم السيسي بالقول، إن "مصر لا تريد أن تتحول سيناء
إلى قاعدة لانطلاق العمليات الإرهابية ضد إسرائيل وأنها لن تسمح في الوقت نفسه بتصفية القضية الفلسطينية".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.