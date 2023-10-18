عربي
https://sputnikarabic.ae/20231018/الصين-تعرب-عن-صدمتها-إزاء-فشل-مجلس-الأمن-في-تبني-مشروع-قرار-برازيلي-بشأن-غزة-1082168110.html
الصين تعرب عن صدمتها إزاء فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار برازيلي بشأن غزة
الصين تعرب عن صدمتها إزاء فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار برازيلي بشأن غزة
أكدت الصين أنه يصعب تصديق نتائج التصويت على مشروع القرار البرازيلي الخاص بما يحدث في غزة، في مجلس الأمن الدولي. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T16:00+0000
2023-10-18T16:00+0000
طوفان الأقصى
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082142726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67342811126b1b6b21c861362e4eac6b.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن بكين تشعر بصدمة وخيبة أمل بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار اقترحته البرازيل يتعلق بالتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.ولفت جون إلى أن القرار الروسي، الذي فشل مجلس الأمن في تمريره قبل أيام، كان يهدف لحماية المدنيين، وقد أيدته العديد من الدول، مضيفا: "صوتوا أيضا ضد مشروع القرار، الذي قدمته البرازيل".وتابع: "لم يبد أي طرف أي اعتراض على مشروع القرار في الساعات الماضية مما جعلنا نأمل في تمريره، لكن ما حدث مثّل صدمة بالنسبة لنا".وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن إلغاء الأمر الإسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة.كما امتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، بينما صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالحه.وتضمن مشروع القرار الذي تم رفضه إدانة قصف المستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا.وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مجلس-الأمن-يرفض-مشروع-القرار-الروسي-الذي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-غزة-1082080961.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082142726_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_3db315d7eb6d7d5404b4c266beae2388.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الصين تعرب عن صدمتها إزاء فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار برازيلي بشأن غزة

16:00 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemer وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemer
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت الصين أنه يصعب تصديق نتائج التصويت على مشروع القرار البرازيلي الخاص بما يحدث في غزة، في مجلس الأمن الدولي.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، إن بكين تشعر بصدمة وخيبة أمل بعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار اقترحته البرازيل يتعلق بالتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2023
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
16 أكتوبر, 23:44 GMT
ولفت جون إلى أن القرار الروسي، الذي فشل مجلس الأمن في تمريره قبل أيام، كان يهدف لحماية المدنيين، وقد أيدته العديد من الدول، مضيفا: "صوتوا أيضا ضد مشروع القرار، الذي قدمته البرازيل".
وتابع: "لم يبد أي طرف أي اعتراض على مشروع القرار في الساعات الماضية مما جعلنا نأمل في تمريره، لكن ما حدث مثّل صدمة بالنسبة لنا".
وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، الذي يتضمن إلغاء الأمر الإسرائيلي بإجلاء سكان قطاع غزة.
كما امتنعت روسيا والمملكة المتحدة عن التصويت، بينما صوّت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالحه.
وتضمن مشروع القرار الذي تم رفضه إدانة قصف المستشفى المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء، الذي أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قصف مستشفى المعمداني وإلغاء زيارة بايدن للأردن... صور وفيديو09:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:22 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 أكتوبر, 19:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала