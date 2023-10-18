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https://sputnikarabic.ae/20231018/الصين-تعلن-استعدادها-للتعاون-مع-روسيا-لتعزيز-السلام-الدولي-1082138499.html
الصين تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا لتعزيز السلام الدولي
الصين تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا لتعزيز السلام الدولي
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لحماية العدالة الدولية وتعزيز السلام والازدهار العالميين. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T07:51+0000
2023-10-18T07:51+0000
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وخلال المباحثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الصيني: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل مواصلة إثراء التعاون الثنائي بمحتوى جديد، وعبر فهم واضح للاتجاه التاريخي العام، واتباع مبدأ التنمية العالمية، والاستناد دائمًا إلى المصالح الأساسية لشعبي البلدين، تجسيدًا لمسؤولية البلدين الرئيسية عن الإسهام في تنمية ونهضة البلدين، وحماية العدالة الدولية وتعزيز التنمية المشتركة في العالم".وأضاف جين بينغ، بأن الصين وروسيا تعملان بشكل مستمر على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ على تعاون استراتيجي وثيق.و بدوره، صرّح الرئيس الروسي أن هناك ضرورة للتنسيق الوثيق في السياسة الخارجية، وبناء على هذا، موسكو وبكين تبنيان التعاون.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/انطلاق-المحادثات-المشتركة-بين-الرئيسين-الروسي-والصيني-في-بكين-1082133465.html
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روسيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعلن استعدادها للتعاون مع روسيا لتعزيز السلام الدولي

07:51 GMT 18.10.2023
© Sputnikالمنتدى الدولي الثالث "حزام واحد، طريق واحد" في الصين
المنتدى الدولي الثالث حزام واحد، طريق واحد في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا لحماية العدالة الدولية وتعزيز السلام والازدهار العالميين.
وخلال المباحثات التي جرت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الرئيس الصيني: "الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل مواصلة إثراء التعاون الثنائي بمحتوى جديد، وعبر فهم واضح للاتجاه التاريخي العام، واتباع مبدأ التنمية العالمية، والاستناد دائمًا إلى المصالح الأساسية لشعبي البلدين، تجسيدًا لمسؤولية البلدين الرئيسية عن الإسهام في تنمية ونهضة البلدين، وحماية العدالة الدولية وتعزيز التنمية المشتركة في العالم".
وأضاف جين بينغ، بأن الصين وروسيا تعملان بشكل مستمر على تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والحفاظ على تعاون استراتيجي وثيق.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
انطلاق المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي والصيني في بكين
04:44 GMT
و بدوره، صرّح الرئيس الروسي أن هناك ضرورة للتنسيق الوثيق في السياسة الخارجية، وبناء على هذا، موسكو وبكين تبنيان التعاون.
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
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