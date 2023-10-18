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https://sputnikarabic.ae/20231018/اليابان-تختبر-مدفعا-كهرومغناطيسيا-فيديو-1082168236.html
اليابان تختبر مدفعا كهرومغناطيسيا... فيديو
اليابان تختبر مدفعا كهرومغناطيسيا... فيديو
أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في تجربة إطلاق مدفع كهرومغناطيسي. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:49+0000
2023-10-18T15:49+0000
رصد عسكري
أخبار اليابان
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وفقًا لموقع "ذا درايف"، تعاونت وكالة تعلم التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وهي جزء من وزارة الدفاع اليابانية، مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لإجراء الاختبار. وفي الفيديو المعروض يمكن مشاهدة كيف يطلق المدفع مقذوفات من زوايا مختلفة.تم استخدام قذائف فولاذية عيار 40 ملم تزن 320 غرامًا. السرعة تصل إلى نحو 2230 مترًا في الثانية (6-7 ماخ).ولم يُعرف بعد ما هي السفن التي يمكن لليابان تركيب المدافع الكهرومغناطيسية عليها. ولكن ذُكر سابقًا أنه يمكن تركيبها على بعض مدمرات "JMSDF". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تسليح سفن الدفاع الصاروخي اليابانية متعددة الأغراض التي يجري تطويرها بها. إن السرعات التي يمكن بها إطلاق المقذوفات من المدفعية الكهرومغناطيسية ستجعلها خيارًا مناسبا للتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية في البحر، بما في ذلك صواريخ "كروز" الأسرع من الصوت وربما حتى الصواريخ الباليستية الأسرع من الصوت.ومع ذلك، يشير الموقع إلى أنه حتى مع وجود مدفع كهرومغناطيسي صغير من عيار 40 ملم، لا تزال هناك عقبات خطيرة أمام تنفيذ المشروع، ويجب التعامل معها من أجل إنشاء نظام فعال.
أخبار اليابان
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الأخبار
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رصد عسكري, أخبار اليابان
رصد عسكري, أخبار اليابان

اليابان تختبر مدفعا كهرومغناطيسيا... فيديو

15:49 GMT 18.10.2023
© Sputnik . Ildus Giljazutdinov / الانتقال إلى بنك الصورتمرين الأسطول الروسي في المحيط الهادئ
تمرين الأسطول الروسي في المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Ildus Giljazutdinov
/
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أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، أنها نجحت في تجربة إطلاق مدفع كهرومغناطيسي.
وفقًا لموقع "ذا درايف"، تعاونت وكالة تعلم التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وهي جزء من وزارة الدفاع اليابانية، مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية لإجراء الاختبار. وفي الفيديو المعروض يمكن مشاهدة كيف يطلق المدفع مقذوفات من زوايا مختلفة.
تم استخدام قذائف فولاذية عيار 40 ملم تزن 320 غرامًا. السرعة تصل إلى نحو 2230 مترًا في الثانية (6-7 ماخ).
ولم يُعرف بعد ما هي السفن التي يمكن لليابان تركيب المدافع الكهرومغناطيسية عليها. ولكن ذُكر سابقًا أنه يمكن تركيبها على بعض مدمرات "JMSDF". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضًا تسليح سفن الدفاع الصاروخي اليابانية متعددة الأغراض التي يجري تطويرها بها. إن السرعات التي يمكن بها إطلاق المقذوفات من المدفعية الكهرومغناطيسية ستجعلها خيارًا مناسبا للتعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية في البحر، بما في ذلك صواريخ "كروز" الأسرع من الصوت وربما حتى الصواريخ الباليستية الأسرع من الصوت.
ومع ذلك، يشير الموقع إلى أنه حتى مع وجود مدفع كهرومغناطيسي صغير من عيار 40 ملم، لا تزال هناك عقبات خطيرة أمام تنفيذ المشروع، ويجب التعامل معها من أجل إنشاء نظام فعال.
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